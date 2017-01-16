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Происшествия

Диана Гурцкая заступилась за девушку-инвалида из Красноярска

18:5016.01.2017
(обновлено: 19:17 16.01.2017)
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Диана Гурцкая. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты Диана Гурцкая предлагает законодательно закрепить ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов. Соответствующее предложение общественница направит в Госдуму после инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда охрана якобы не пустила девушку на коляске.

Инвалидная коляска. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
В Красноярске охрана не пустила в ночной клуб женщину в инвалидной коляске

Ранее сообщалось о том, что полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в красноярском клубе. СМИ со ссылкой на слова девушки-инвалида сообщают, что охрана не пустила ее, объяснив это тем, что в случае возникновения драки находиться в клубе в коляске может быть небезопасно.

"Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно из-за того, что она на коляске, должны быть применены самые жесткие меры реагирования со стороны полиции и Роспотребнадзора. Вообще, учитывая, что таких случаев происходит, к сожалению, немало, возможно, стоит подумать о том, чтобы закрепить административную ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов, предусмотрев в новом Кодексе об административных правонарушениях специальный состав. В ближайшее время Общественная палата подготовит такие предложения и направит их в Государственную Думу, где идет работа над новым КоАПом", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница также напомнила, что согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала, любая дискриминация по признаку инвалидности запрещена.

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Происшествия
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2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • safatva
    Там женщина инвалид ползет потлестнице на второй этаж, здесь не пускают, аисколько ещё инвалидов просто не могут "выйти" на улицу!
    Сколько инвалидов простоинапросто изолированно от общества из-за того, что у нас при строительстве соц объектов просто забыли о них (или забили на них).
    Кто виноват? Думаете чиновники!?
    Нет дорогие мои, чиновников выбираем мы!
    Поэтому виновато наше РАВ-НО-ДУ-ШИЕ!!!!!
    19:20
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • safatva
    Там женщина инвалид ползет потлестнице на второй этаж, здесь не пускают, аисколько ещё инвалидов просто не могут "выйти" на улицу!
    Сколько инвалидов простоинапросто изолированно от общества из-за того, что у нас при строительстве соц объектов просто забыли о них (или забили на них).
    Кто виноват? Думаете чиновники!?
    Нет дорогие мои, чиновников выбираем мы!
    Поэтому виновато наше РАВ-НО-ДУ-ШИЕ!!!!!
    19:20
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • safatva
    Там женщина инвалид ползет потлестнице на второй этаж, здесь не пускают, аисколько ещё инвалидов просто не могут "выйти" на улицу!
    Сколько инвалидов простоинапросто изолированно от общества из-за того, что у нас при строительстве соц объектов просто забыли о них (или забили на них).
    Кто виноват? Думаете чиновники!?
    Нет дорогие мои, чиновников выбираем мы!
    Поэтому виновато наше РАВ-НО-ДУ-ШИЕ!!!!!
    19:20
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • braginna1
    Права инвалидов это очень хорошо, а как насчет права на труд и достойную зарплату? Право на крышу над головой? Право на обеспеченную старость?
    22:01
    16.01.2017
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