Диана Гурцкая заступилась за девушку-инвалида из Красноярска

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты Диана Гурцкая предлагает законодательно закрепить ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов. Соответствующее предложение общественница направит в Госдуму после инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда охрана якобы не пустила девушку на коляске.

Ранее сообщалось о том, что полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в красноярском клубе. СМИ со ссылкой на слова девушки-инвалида сообщают, что охрана не пустила ее, объяснив это тем, что в случае возникновения драки находиться в клубе в коляске может быть небезопасно.

"Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно из-за того, что она на коляске, должны быть применены самые жесткие меры реагирования со стороны полиции и Роспотребнадзора. Вообще, учитывая, что таких случаев происходит, к сожалению, немало, возможно, стоит подумать о том, чтобы закрепить административную ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов, предусмотрев в новом Кодексе об административных правонарушениях специальный состав. В ближайшее время Общественная палата подготовит такие предложения и направит их в Государственную Думу, где идет работа над новым КоАПом", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница также напомнила, что согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала, любая дискриминация по признаку инвалидности запрещена.