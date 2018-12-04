Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне вырастет до 83 миллионов долларов

Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне вырастет до 83 миллионов долларов, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне вырастет до 83 миллионов долларов, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

"Возможно, миллионом больше или миллионом меньше, но цифра, которую мы озвучили сейчас, находится в районе 83 миллионов долларов", - цитирует Беттмэна сайт НХЛ.

Функционер добавил, что "потолок зарплат способствует оздоровлению и развитию игры". "Потолок зарплат вырос с 39 до более 80 миллионов, и это здорово", - заключил Беттмэн.

Потолок зарплат в текущем сезоне НХЛ не превышает 80 миллионов.