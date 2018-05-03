Для медиков в преддверии ЧМ-2018 подготовили аптечки с расширенной укладкой

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Аптечки с расширенной укладкой и иллюстрированные методические пособия подготовлены для 6,5 тысячи медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в России, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

"Каждая мобильная медицинская бригада имеет трех специалистов: врач общего профиля, который специализируется по скорой помощи, врач-травматолог или спортивный медик и фельдшер. Мы для этих бригад новым приказом утвердили расширенную укладку аптечки, которая включает и мощное обезболивающее, и диазепамы, реланиумы, препараты, которые снимают чувство страха, вызывают релаксацию, могут снять эпилептический припадок быстро, обязательно дефибриллятор", — рассказала Скворцова журналистам.

"Шесть с половиной тысяч медиков будет принимать участие в медицинском обеспечении, все эти медики обучены как персонально и поименно, так и командно этими мобильными бригадами. Для них мы выпустили специальные методические рекомендации совместно с нашим экспертным сообществом, где полностью все проиллюстрировано — делай раз, делай два, делай три", — отметила министр.

По ее словам, есть также специальный хронометраж — сколько секунд на какое действие должно уйти, в том числе для сердечно-легочной реанимации.

"За время тестовых соревнований за помощью обратилось более 230 человек. 30 человек было госпитализировано. Эти заболевания — гипертонические кризы, один инфаркт миокарда, эпилептические припадки, у детей — обмороки и травмы", — сказала она.