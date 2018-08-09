Теория заблуждений: Мартын Лацис

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: Мартын Лацис © Радио Sputnik

Он не вел войну против отдельных лиц, он хотел уничтожить буржуазию как класс. Но от пыток людей получал колоссальное удовольствие. Латыш Мартын Лацис прошел путь от пастуха до одного из руководителей органов безопасности СССР. О нем новый эпизод подкаста радио Sputnik "Теория заблуждений". Автор Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com