Теория заблуждений: Григорий Сыроежкин, человек-камуфляж

22 1 0

© Радио Sputnik Теория заблуждений: Григорий Сыроежкин, человек-камуфляж © Радио Sputnik

От Пиренеи до Монголии он проводил спецоперации, вылавливал шпионов и диверсантов. А в итоге сам был обвинен в шпионаже и расстрелян. Жизнь и судьба Григория Сыроежкина в новом эпизоде подкаста радио Sputnik "Теория заблуждений". Автор Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com