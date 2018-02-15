Фонд соцпомощи студентам поможет инвалидам во время выборов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Фонд социальной помощи студентам "СтудФонд" планирует в день голосования 18 марта направить на участковые избирательные комиссии в российских регионах своих волонтеров для помощи людям с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости руководитель фонда Анна Лапенко.

"СтудФонд" планирует направить своих активистов на ряд УИКов для непосредственной помощи инвалидам. Предлагаем всем волонтерским и общественным организациям присоединиться к акции и помочь людям с ОВЗ принять участие в выборах", – сказала Лапенко.

По ее мнению, "будет правильно, если все волонтерские организации, тем более, в Год добровольца, окажут всяческую поддержку и помощь для маломобильных групп граждан для их волеизъявления на выборах".

В конце января замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил на заседании комиссии, что в справочной базе Центризбиркома значатся (на тот момент) более 95 тысяч избирательных участков, которые будут работать на выборах президента России. ЦИК на своем сайте запустил интерактивную карту с местоположением избирательных комиссий РФ — сервис "ТИК и УИК на карте России". С его помощью избиратель сможет узнать адрес своей участковой или территориальной избирательной комиссии.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.