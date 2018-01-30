Россия всегда должна быть на шаг впереди в сфере образования, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия должна быть на шаг впереди в сфере образования и учитывать изменившиеся к нему требования и подходы, заявил самовыдвиженец Владимир Путин.

По его словам, развитие образования является одним из важнейших направлений в мире.

"Без образования невозможно ничего сделать. И школьное образование всегда было, еще в советские времена, было всегда, нужно отдать должное нашим предшественникам – они уделили этому много внимания, много положили сил, средств, создали для того времени очень эффективную систему образования, в том числе школьную – всеобщее образование у нас стало нормой", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Он отметил, что при этом в мире меняются требования и подходы к образованию.

"И мы не только не должны отставать от этих требований, мы должны всегда быть на шаг впереди. Можем мы это сделать? Конечно, можем, без всякого сомнения. Имею в виду тот колоссальный потенциал, который создан в предыдущие десятилетия, если не за сто лет", — добавил он.