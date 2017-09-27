Васильева назвала преступлением платные дополнительные занятия в школах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала преступлением проведение платных дополнительных уроков по основным школьным предметам, об этом она заявила на правительственном часе в Госдуме.

"Моя позиция достаточно жесткая. Я считаю и глубоко убеждена, что никаких платных услуг – как вы сказали, мыло или занавески – быть не может. Равно как не может быть ухищрений на предмет того, как я недавно видела договор в одной из областных школ в Московской области, где ученикам шестого класса вменяются дополнительные занятия, а дальше вдумайтесь: русский, математика по часу. Это преступление. Оно рассматривается как преступление. С этим надо бороться", — сказала Васильева.

По ее словам, в каждой школе есть определенное число внеурочных занятий для учащихся. Однако вопрос о том, как именно распределяются эти внеурочные занятия, определяет сама школа. По мнению Васильевой, платными дополнительные кружки могут быть только с согласия родителей и по каким-то интересным дисциплинам.