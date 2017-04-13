Ведущие вузы страны поделились секретами международного сотрудничества

МОСКВА, 13 апр ‒ РИА Новости. Марафон кейсов "Интернационализация российского образования: секреты международного сотрудничества университетов" прошел на Московском международном салоне образования 2017. В нем приняли участие эксперты НИЯУ "МИФИ", НИТУ "МИСиС", РГГУ, Московского государственного психолого-педагогического университета, Российского университета дружбы народов, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и других ведущих вузов страны.

Как пояснила ведущая марафона, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина, марафон направлен на то, чтобы на примере очень разных вузов показать другим университетам России и мира, как можно успешно реализовать международное сотрудничество.

Открыл марафон замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ "МИФИ" Георгий Тихомиров, который подробно рассказал об опыте подготовки специалистов для стран "присутствия" госкорпорации РОСАТОМ, а также об эффективном сотрудничестве вуза с Европейской сетью ядерного образования и МАГАТЭ.

Проректор по дополнительному образованию РУДН Анжела Должникова в своем выступлении затронула тему международного сотрудничества вуза в сфере дополнительного образования: РУДН в партнерстве с зарубежными вузами реализует 15 совместных программ (8 программ по русскому языку, 4 ‒ по гуманитарным наукам и 3 ‒ по медицине), в которых задействовано более 1600 иностранных слушателей.

Представители НИТУ "МИСиС" рассказали об инновационной модели обучения английскому языку: в вузе в партнерстве с Кембриджским университетом реализуется программа языковой подготовки, позволяющая выпускникам бакалавриата достичь уровня B2-C1, подтвердив это международным сертификатом IELTS.

Выступление эксперта из РГГУ было посвящено международным магистерским программам, которые успешно реализуются в российском вузе. А представители МГППУ подробно остановились на издательской деятельности: вуз издает 12 научных изданий в области психологии и педагогики, 3 из которых индексируется в базе Web of Science.