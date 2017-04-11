Рособрнадзор проверит качество школьного образования по ОБЖ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рособрнадзор проведёт исследование качества образования по предмету ОБЖ, оценив уровень подготовки и поведения в быту при различных жизненных ситуациях у более 60 тысяч школьников, сообщила пресс-служба ведомства.

"Национальное исследование качества образования (НИКО) по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) напишут свыше 60 тысяч школьников", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Рособрнадзоре, основная цель исследования – выявить уровень подготовки школьников по ОБЖ, в том числе уровень культуры безопасного поведения в быту и в различных жизненных ситуациях.

НИКО пройдёт в два дня: 11 апреля – для 6 классов и 13 апреля – для 8 общеобразовательных классов и 9 классов, обучающихся по программам военно-патриотической направленности (кадетские).

По данным ведомства, в исследовании примут участие почти 1,5 тысячи школ из 75 регионов Российской Федерации.

Учащимся 6 классов в рамках НИКО предстоит заполнить расширенную анкету, в которую включены, в том числе, вопросы с выбором вариантов поведения в тех или иных жизненных ситуациях. Восьмиклассники общеобразовательных школ и девятиклассники кадетских школ напишут диагностические работы и пройдут анкетирование. Задания составлены с учетом федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по предмету ОБЖ, рекомендаций министерства по чрезвычайным ситуациям и Национального антитеррористического комитета.

"НИКО по ОБЖ направлено на выявление уровня знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, навыков соблюдения мер безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях, умения предвидеть возникновение опасных ситуаций", — отметили в Рособрнадзоре.

Национальные исследования качества образования – общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование. Целью исследований является развитие единого образовательного пространства в России и совершенствование единой системы оценки качества образования.