Греф назвал физматшколы пережитком прошлого

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты. Более того, я думаю, их все меньше и меньше нужно будет. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — сказал он, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".

"Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы — это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт. Важна хорошая математическая подготовка, но дети должны быть развиты очень равномерно, на 360 градусов", — подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка также указал, что в настоящее время у работодателей, в частности, у Сбербанка, нет проблем с программистами. В то же время существует очень много специальностей, которые на должном уровне не готовятся. "Поэтому мне кажется важным не допустить очередного перегиба", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".