Греф назвал физматшколы пережитком прошлого

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы — это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт. Важна хорошая математическая подготовка, но дети должны быть развиты очень равномерно, на 360 градусов", — подчеркнул Греф.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".