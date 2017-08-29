Степашин: проблему кадров в строительстве надо решать бюджетными местами

КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин считает, что справиться с нехваткой кадров в строительной отрасли можно было бы за счет выделения бюджетных мест в профильных высших и средних специальных учебных заведениях.

"Надо давать бюджетные места. У нас ежегодно 300 тысяч юристов, а точнее, людей, получающих диплом о юридическом образовании, выпускается. Зачем столько? Зачем столько политологов, псевдоэкономистов? А строительные специальности сегодня заняты не россиянами, не гражданами моей страны. Я попросил руководство области дать обоснование, мы с Минстроем и Минобром обязательно проговорим, чтобы дать бюджетные места для строительных специальностей", — сказал Степашин журналистам в Калининграде, где во вторник состоялось заседание президиума общественного совета при Минстрое РФ.

Он отметил также, что важной темой сегодня является развитие системы жилищного просвещения не только для будущих специалистов строительной сферы, но и для управляющих компаний.

"Интересная новелла прозвучала, я впервые ее в Калининграде услышал о том, чтобы всех наших граждан обучать тому, как содержать свой дом, свой подъезд, квартиру. Чтобы не делать через два года капремонт", — добавил Степашин.