Волонтеры убрали территорию в районе национального парка "Тункинский"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Волонтеры Байкальского колледжа недропользования, сотрудники национального парка "Тункинский", а также неравнодушные жители Тункинского района провели очистку территории от мусора, сообщается на официальном сайте парка.

Добровольцы волонтерского корпуса при национальном парке "Тункинский" произвели четыре высадки "экодесанта" на территориях с несанкционированными свалками и в культовых местах Тункинской долины.

Волонтеры ликвидировали несанкционированные свалки в местности Хэрхын с. Зун-Мурино, там же убрали берег реки. Акция прошла и на культовом месте "Нугын Тавай", Туранском ключике, "Тамхи Баряаша" и ступе Будды Шакьямуни в п. Монды.