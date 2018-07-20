В ходе акции "Вода России" собрано уже более 17 тысяч мешков мусора

Во время проведения ЧМ-2018 около 60 тысяч волонтеров, участвующих в акции "Вода России", собрали более 17 тысяч мешков мусора на берегах водоемов в 10 регионах, принимавших мировое первенство. Об этом сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Чемпионат мира привлек в регионы более 5 миллионов туристов, из которых 3 миллиона — иностранные болельщики. Приток туристов в разгар пляжного сезона стал причиной возросшей нагрузки на водные объекты.

В течение месяца проведения мирового первенства около 60 тысяч волонтеров очистили 52 водоема, собрав более 17 тысяч мешков бытового мусора.

Самыми активными оказались волонтеры Ростова-на-Дону, где более 40 тысяч человек собрали 8790 мешков бытовых отходов, очистив 19 водоемов. В Нижегородской области почти 500 участников очистили 13 водоемов, собрав 2481 мешок мусора.

"На протяжении последних лет прослеживается тенденция на увеличение числа участников акции, и текущий год не стал исключением. Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении к воде и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений", — заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.