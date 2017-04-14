ОП Москвы: волонтеры оказывают неоценимую помощь в пропаганде ЗОЖ

1,5 миллиона москвичей в прошлом году прошли диспансеризацию и получили информацию о своем здоровье. Медики выяснили, что почти половина из тех, кто пришел провериться, — люди с различными заболеваниями. Как избежать болезней, вовремя их заметить, обратиться к нужному специалисту — об этом говорили в Общественной палате Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. Дискуссия "Здоровый образ жизни и система профилактики заболеваемости неинфекционными заболеваниями и депрессией" прошла в рамках восьмого Московского гражданского форума. Общественники пригласили врачей, экспертов, представителей профильных НКО, чтобы обсудить, как улучшить здоровье москвичей, в том числе эмоциональное.

"Здоровый образ жизни — это важнейшая составляющая жизни человека. Наша задача [заключается в том, чтобы] продемонстрировать населению, что ЗОЖ — это нужно и важно, изменить тип мышления людей. Если мы не сумеем изменить привычки человека в лучшую сторону, то не сумеем добиться ничего, несмотря на наличие прекрасных врачей, больниц", — отметила председатель комиссии по социальной защите и здравоохранению Общественной палаты Москвы Наталья Полунина.

В последние годы разрабатываются программы информирования и обучения москвичей. Например, неврологи уже представили информационно-просветительский проект "Стоп-инсульт" и программу "Ударный ответ инсульту".

"В Москве ежегодно регистрируется более 42 тысяч случаев инсульта, однако за помощью обращаются менее четверти больных. Наша цель — информирование населения о том, как распознать инсульт, что делать, если вы обнаружили признаки инсульта, и как предотвратить развитие заболевания. Для этого мы разработали тест "Удар-2" — диагностику инсульта по формуле "улыбка — движение — афазия — речь", — рассказал врач-невролог, специалист организационно-методического отдела департамента здравоохранения Москвы И Сун Чер.

Особое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным к Всемирному дню здоровья, который в 2017 году посвящен людям, страдающим депрессией (каждый десятый в возрасте старше 40 лет). В этом вопросе тоже нужна бо́льшая информированность людей. Как раз в этой работе могут помочь социально ориентированные НКО и пациентские организации. Волонтеры уже сейчас активно распространяют информацию о том, как беречь здоровье, вести правильный образ жизни. Все больше медицинских учреждений хотят привлекать общественные организации.

Профилактика и пропаганда ЗОЖ — один из основных видов деятельности московских НКО. Общественники первыми реагируют на запрос граждан и предлагают москвичам программы, которые порой спасают их от страшных недугов и их последствий. Участники дискуссии хорошо понимают: необходимо работать сообща и оказывать друг другу максимально возможную помощь. Важным итогом дискуссии стала рекомендация департаменту здравоохранения усилить информационную кампанию по пропаганде здорового образа жизни.