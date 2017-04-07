Берегите спину: что важно знать для сохранения осанки

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Как правильно носить рюкзак и зачем организовывать правильное освещение своего рабочего места? Чем грозит сколиоз? Об этом и о многом другом смотрите в инфографике благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" специально для проекта "Жизнь без преград".