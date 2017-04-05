«Время первых»: Театр Наций представляет фильм о фильме

Авторы фильма о фильме "Время первых" представят его 6 апреля в Новом пространстве Театра наций, сообщили в пресс-службе театра. Фильм о создании "Времени первых" вошел в программу кинофестиваля Нового пространства Театра наций — Spaceweek, который откроется 12 апреля — в День космонавтики.

Также будет представлен документальный фильм о легендарном полете космического корабля "Восход-2", с борта которого Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос.

Евгений Миронов, продюсер фильма, исполнитель роли Алексея Леонова, учредитель благотворительного фонда "Артист": "В то время, когда герои нашего фильма совершали свои подвиги, все грезили о космосе. Мальчишки мечтали улететь на корабле в безвоздушное пространство, их родители, не отрываясь, следили за космическими новостями по телевизору. Космонавты были главными героями. Сейчас, мне кажется, мир изменился, и герои — те, кто каждый день делает свои маленькие и большие добрые дела, — находятся среди нас".

Фильм о создании "Времени первых" состоит из двух частей. Первая — это история Алексея Леонова, состоящая из хроники и интервью разных лет. Вторая часть фильма о фильме посвящена созданию "Времени первых" — первого большого космического кино в формате 3D, в основе которого лежат реальные события из нашей истории покорения космоса.

Специалисты, работавшие над лентой, а также актеры, продюсеры, художники и многие другие рассказывают, с какими сложностями им пришлось столкнуться при создании картины, производство которой заняло почти три года и над которой трудилось более 500 человек из разных концов света. "Время первых" снимали в Москве, в заснеженной тайге при —35 градусах, а также на закрытых объектах. Создатели фильма проделали огромную работу, чтобы воссоздать космический корабль 1965 года, все его приборы, ЦУП и скафандры.

Фильм "Время первых" уникален тем, что объединил сразу три благотворительных фонда — 29 марта на предпремьерном показе фильма "Время первых" его создатели запустили акцию #ВремяЗемныхГероев в поддержку фонда Константина Хабенского, фонда Тимура Бекмамбетова "Подсолнух" и фонда Евгения Миронова "Артист".

Чтобы помочь подопечным сразу трех благотворительных фондов, нужно отправить сообщение со словом "герой" на короткий номер 5303. Со счета мобильного телефона спишется 100 рублей. Акция действительна на территории России для абонентов предоплатной системы расчетов МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2. У тех, кто хочет помочь больше, такая возможность будет: часть сборов от проката фильма в российских кинотеатрах в один конкретный день будет направлена в три фонда.