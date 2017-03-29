Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов

Если вдруг вы не знали — каждые три года любой гражданин может пройти бесплатную диспансеризацию. Потому что лучше предотвратить заболевание, чем потом долго и дорого лечить его, предупреждают врачи.

В преддверии Дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в Московской городской думе на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья члены комиссии и приглашенные специалисты обсудили итоги пилотного проекта по изменению формата диспансеризации и его последующее внедрение в столице.

Начиная с 21 года любой гражданин РФ, имея на руках полис ОМС, может проверить состояние здоровья. Обследоваться можно каждые три года, то есть в возрасте 21, 24, 27 и так далее лет. Даже если вы приехали из другого региона и живете в Москве, вы также имеете полное право пройти диспансеризацию.

Однако не все спешат это сделать. И дело не столько в небрежном отношении к своему здоровью, сколько в нежелании убивать время в очередях.

Именно поэтому к концу года все поликлиники планируется перевести на новый формат. Время, затраченное на обследование у врача, должно составлять около полутора часов. Люди, пришедшие просто проверить здоровье, и те, кто пришел за лечением, не должны пересекаться. Для диспансеризации выделяется отдельный блок. Пациентам дают маршрутный лист, где четко указано — куда, в какой кабинет и к какому врачу следует идти.

"То, что в городе создана система профилактической службы с отделениями профилактики, очень важно", — сказала председатель комиссии Людмила Стебенкова. Теперь москвичи могут спокойно прийти в подобные отделения, быстро и комфортно провериться. Пока это несколько центров, но до конца года подобные отделения появятся во всех поликлиниках столицы, подчеркнула она.

В прошлом году диспансеризацию прошли более 1,5 миллиона москвичей, отметила Нана Погосова, внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения города Москвы.

"В этом году у нас увеличилось количество выявленных заболеваний. Я связываю это с более качественным обследованием людей", — подчеркнула она.

"Если же вам не удалось вовремя пройти диспансеризацию, можно провести профилактический осмотр, который делается один раз в два года. Там объем чуть меньше, но он также помогает выявить заболевания, если они есть", — пояснил нашему корреспонденту Игорь Дягилев, главный врач диагностического центра №3. Если пациент не прикреплен к поликлинике, он может пройти обследование в центрах здоровья, заключил он.

Диспансеризация включает ряд исследований

Пациенты, возраст которых от 21 до 36 лет, сдают общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, женщины в обязательном порядке проходят гинекологическое обследование.

Пациенты в возрасте 39-90 лет проходят обследование по расширенной программе, добавляются анализ крови по расширенным и углубленным показателям, анализ кала на наличие кровяных выделений, УЗИ органов пищеварения, проверка зрения, проверка нарушений в системе кровообращения.