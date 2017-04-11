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Более 300 "благобегунов" приняли участие в забеге "Апрель"

17:4511.04.2017
(обновлено: 17:46 11.04.2017)
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Более 300 благобегунов приняли участие в забеге Апрель
© РИА Новости. Григорий Сысоев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В первом забеге мосмарафона "Апрель" каждый 20-й бегун стал участником акции "Бегу за сирот!", организованной благотворительным фондом "Арифметика добра". Первый забег прошел в Москве 9 апреля. В "Лужниках" собралось 6 тысяч человек — бегунов, которые готовились к дистанции 5 километров, и болельщиков. Спортсмены изъявили желание не только бежать за фонд и на следующих дистанциях, но и создать специальный профиль на сайте "Арифметика добра", с помощью которого будут собраны средства на обучение определенного ребенка.

"Партнерство фонда "Арифметика добра" и московского марафона — отличная возможность поднять такую острую социальную проблему, как сиротство, — подчеркивает Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу благотворительного фонда "Арифметика добра". — Мы наблюдаем за тем, как все больше людей вовлекаются в эту проблему. Все больше людей поддерживают движение "благобегунов", при этом их вовлеченность в проблемы детей-сирот не заканчивается с преодолением дистанции, а становится частью их жизни. Я уверена, что на следующем забеге, московском полумарафоне, который состоится в мае, горожан, бегущих с благотворительной целью, будет еще больше".

"В этом году нам 5 лет. На первых забегах у нас было и 500, и 700 человек, а сейчас, как видите, тысячи. И каждый наш шаг вперед нам дорог, мы рады любому достижению — комментирует Дмитрий Тарасов, директор московского марафона. — Для нас очень важна социальная составляющая проекта. Мы работали со многими фондами, но, определяясь с партнером, остановили свой выбор на фонде "Арифметика добра". Для нас отношение к детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах, и помощь им — это очень важно. Мы сами приезжали к подопечным "Арифметики добра" и видели, как эти дети радуются тому, что их обучают, что они живут не параллельной жизнью, а внедряются в нашу общую жизнь, и фонд помогает им в этом. В прошлом году дети из подшефных детских домов фонда "Арифметика добра" приезжали к нам на марафон и бежали 10 километров. И мы видели, какое это для них важное достижение. И я знаю, что многие из них увлеклись спортом, забегами, бегают уже самостоятельно и стремятся к полумарафону в этом году".

Любой желающий может выбрать вариант поддержки детей-сирот на сайте "Арифметики добра" и непосредственно перед забегами на площадке фонда.

Все средства, собранные во время серии забегов, пойдут на оплату уроков участников образовательной программы "Шанс". В рамках этой программы дети, живущие в детских домах, подтягивают знания с преподавателями, проходят тренинги, занимаются с психологами и тем самым готовятся к поступлению в вузы и будущей самостоятельной жизни. К программе подключено уже более 80 детских домов по всей России. В прошлом году выпускники детских домов, прошедшие программу "Шанс", поступили в ведущие вузы страны.

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