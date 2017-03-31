Фонд "Шередарь" запустил первую больничную реабилитационную программу

30 марта стартовала больничная реабилитационная программа "Открывая двери детству", реализуемая фондом "Шередарь" при поддержке комитета общественных связей города Москвы, сообщает пресс-служба фонда. Ее цель — психосоциальная поддержка детей, проходящих лечение от тяжелых заболеваний, а также их родителей, переживающих непростой жизненный период.

Первое мероприятия волонтеры фонда "Шередарь" провели в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ (РДКБ) для 11 семей с детьми, находящимися сейчас в отделении по пересадке почки. Команда "Шередаря" будет посещать РДКБ два раза в неделю. Фонд планирует увеличить количество отделений, в которых будут проходить мероприятия.

"Старт программы "Шередаря", построенной по модели терапевтической рекреации, на базе РДКБ — это еще один шаг на пути повышения качества реабилитационного процесса в стране. Пути, на котором уже трудятся сотни специалистов и создают возможность молодым пациентам отвлечься от болезни и почувствовать себя прежде всего детьми", — отмечает руководитель реабилитационных программ фонда "Шередарь" Владислав Сотников.

"Находясь на лечении, дети ведут сидячий образ жизни. Нам хотелось бы, чтобы они почаще отвлекались от больничной атмосферы, и вот такая возможность у них появилась. Денису все понравилось, он всегда с радостью участвует в творческих занятиях. Да и я была рада присоединиться, давно не занималась творчеством — сразу вспомнились школьные годы", — комментирует Анна Анатольевна, мама 13-летнего Дениса.

В отличие от уже существующих проектов, при реализации программы фонда "Шередарь" особое внимание будет уделено совместной работе детей и родителей, направленной на сохранение гармоничных отношений в семье.

Кроме того, несколько отдельных психолого-образовательных мероприятий будет организовано только для родителей — ведь зачастую именно от их эмоционального состояния зависит настроение ребенка и его вера в выздоровление.