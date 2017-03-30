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Скворцова рассказала о значении форума, посвященного здоровью нации

17:0030.03.2017
(обновлено: 10:50 31.03.2017)
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Скворцова рассказала о значении форума, посвященного здоровью нации
© РИА Новости. Виталий Белоусов

МОСКВА — 30 мар. Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России" — знаковое мероприятие, находящееся в тренде государственной социальной политики, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в среду на заседании оргкомитета форума.

Открывая заседание оргкомитета, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала форум "знаковым мероприятием, находящимся в тренде государственной политики страны, направленной на сбережение людей и наращивание человеческого потенциала". В свою очередь, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил высокий профессионализм, которым отличается предстоящий форум.

Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России" состоится 19-21 апреля 2017 года на площадке выставочного комплекса "Гостиный двор". Основная тема форума — Межведомственная стратегия формирования ЗОЖ у населения, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний. Организаторами форума выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ. Мероприятия проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы, ряда министерств и ведомств.

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"Форум имеет очень высокий профессиональный уровень. Мы традиционно работаем в следующих направлениях: здоровье нации и здравоохранение, здоровье нации и физическая культура, здоровье нации и образование", — отметил Лео Бокерия.

Министерство промышленности и торговли РФ представит на форуме коллективные экспозиции по направлениям "Медицинская и фармацевтическая промышленность" и "Реабилитационная индустрия и доступная среда". Также министерство планирует показать оснащение российского транспорта и предприятий ритейла и объектов общественного питания специальными технологиями и приспособлениями для людей с ограниченными возможностями.

Минпромторг проведет круглый стол "Сахарный диабет в России", где расскажет о развитии производства в России лекарственных препаратов и медизделий по борьбе с этим социально-значимым заболеванием, а также их разработке российскими и локализованными в России иностранными компаниями.

Вероника Скворцова назвала борьбу с сахарным диабетом одной из приоритетных задач для страны сегодня.

"Мы должны идти на самодостаточность в обеспечении себя всей линейкой необходимых препаратов, если говорить о разных типах сахарного диабета. Кроме того, нас чрезвычайно интересуют отечественные медицинские изделия для мониторирования уровня глюкозы", — сказала министр.

Она сообщила, что в ближайшее время в России стартует программа электронного мониторинга здоровья населения из групп риска. И диабет — одно из первых заболеваний, которое должно в эту группу попасть.

Министерство спорта РФ в рамках форума проведет Всероссийскую научно-практическую конференцию "Физическая культура, как фактор сохранения и укрепления здоровья". Роспотребнадзор организует конференцию по формированию здорового образа жизни в улучшении воздействия факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Министерство образования и науки России проведет круглый стол по теме "Роль детских туристических объединений в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся" и конференцию "Совершенствование содержания образования, образовательных технологий и программ физического воспитания в условиях внедрения ФГОС и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО".

На выставке, проходящей в рамках форума, будут представлены лучшие региональные и отраслевые практики в сфере создания условий для ведения здорового образа жизни, организации содержательного досуга, занятий физкультурой и спортом; эффективные модели социального предпринимательства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности.

Всего на выставке форума будет представлена 21 региональная экспозиция. Самые большие выставочные экспозиции представят Иркутская, Калужская и Ульяновская области. Столицу представят Департамент труда и социальной защиты населения Москвы и Москомспорта. Также в выставке примет участие санаторно-курортное объединение ФНПР "Профкурорт", где будут представлены все санатории Кавказских минеральных вод и Сочи, принадлежащие федерации.

Форум проводится в рамках подготовки заседания Государственного совета Российской Федерации по совершенствованию государственной демографической политики.

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