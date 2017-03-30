"День добрых дел" объединит всех желающих помочь нуждающимся

2 апреля в Москве пройдет "День добрых дел". В этот день волонтеры совместно со специалистами фонда "Со-единение" поедут в "Тихий дом", где живут девять слепоглухих людей.

Жители "Тихого дома" нуждаются в помощи — простые хозяйственные работы тяжело даются людям с ограничением по слуху и зрению. Добровольцы помогут купить продукты, починят постройку во дворе, вскопают грядки, покрасят перила и ограждения на улице.

Всех участников специалисты фонда научат азам общения со слепоглухими людьми — дактильной азбуке.

Благотворительная акция "День добрых дел" в России проводится еврейской студенческой организацией "Гилель" и насчитывает более тысячи волонтеров. Идея объединяет студентов, волонтеров благотворительных фондов, известных общественных деятелей и просто всех желающих. В столице проект реализуется при поддержке комитета общественных связей города Москвы.

"День добрых дел" пройдет одновременно в 70 странах. Более миллиона участников по всему миру проведут целый день, помогая тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, волонтеры примут участие в различных благотворительных акциях:

роспись стен в детской городской неврологической больнице (совместно с проектом "Веселый коридор");

выгул собак в приюте "Бирюлево";

донорская акция "Достучаться до сердец" (совместно с Национальным фондом развития здравоохранения и Ресурсным центром по донорству крови);

кулинарные и творческие мастер-классы для детей с синдромом Дауна (совместно с проектом Handmade charity и образовательным центром "Альфавиль");

хозяйственные работы в "Тихом доме" (в приюте для глухонемых людей под патронажем фонда "Со-единение");

день красоты со стилистом Ольгой Ильясовой для многодетных мам (совместно с Еврейской семейной службой);

экологический квест "Дом для птиц" в рамках Года Экологии и Международного дня птиц 1 апреля (будет проходить на территории Серебряного бора совместно с экологами Мосприроды);

сбор средств для игротеки в крупнейший ожоговый центр России под патронажем благотворительного фонда "Детская больница" (проходит онлайн, в день мероприятия все желающие могут посетить центр "Гилель" и поиграть в настольные игры).

всемирная акция The joy of socks — сбор носков для людей без определенного места жительства (для подопечных движения "Друзья на улице". Сбор осуществляется в благотворительных магазинах "Лавка радостей");

Для участия необходимо зарегистрироваться и выбрать любую из акций. С более подробным описанием акций можно ознакомиться здесь.