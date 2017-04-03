Благотворительная акция "Добрый кулич" пройдет в Москве на Пасху

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Благотворительная акция "Добрый кулич" стартует в Москве 5 апреля, сообщают организаторы. Акцию проводит фонд "Линия жизни" при поддержке Патриаршего Черниговского подворья храмов святых мучеников Михаила и Феодора Черниговских и Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором в Черниговском переулке и лично митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

В течение 10 дней на разных площадках за благотворительное пожертвование от 150 рублей будут продаваться куличи, часть средств от реализации которых будет перечислена в фонд "Линия жизни". Деньги, собранные на акции, пойдут на лечение детей с врожденной патологией формирования черепа — Таисии Дедюхиной из Удмуртии, Кати Диановой из Рязанской области и Вани Ивашкина из Калужской области.

Первые куличи можно будет приобрести уже 5 апреля — продажа будет организована в фойе концертного зала Crocus City Hall, где состоится светомузыкальное представление "Страсти по Матфею" по одноименной оратории митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, хора и струнного оркестра.

"Добрые куличи" можно будет также купить на пасхальных ярмарках Москвы, которые пройдут в столице с 12 по 23 апреля.

16 апреля 2017 года "добрыми куличами", выкупленными в пользу "Линии жизни" фондом Валерия Гергиева, будут угощать гостей концерта симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Мероприятие пройдет в Московской консерватории и будет посвящено открытию XVI Московского Пасхального фестиваля.

Акция 17 апреля 2017 года. В этот день митрополит Волоколамский Иларион и президент фонда "Линия Жизни" Фаина Захарова посетят Российскую детскую клиническую больницу и подарят детям, проходящим курс лечения, пасхальные куличи.