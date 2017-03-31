Борьба со смертью длиною в жизнь: история Дани Жиляева

Дане Жиляеву девять месяцев. За этот короткий срок он пережил больше походов в больницы, чем многие взрослые за всю свою жизнь.

Первые три месяца своей жизни Даня постоянно плакал и плохо спал. Родители пытались понять причину, ходили с малышом в больницы родного Херсона, проходили различные обследования, но никаких патологий выявлено не было. В три месяца у него на голове появилась сыпь. Даню поставили на учет с диагнозом контагиозный моллюск и начали лечение. Однако сыпь начала быстро распространяться по всему телу, врачи решили удалить высыпания хирургическим путем. После операции ребенку было назначено два курса противовирусных препаратов, но лечение не помогло и сыпь продолжала распространяться.

В пять месяцев у Дани диагностировали отит левого уха. Лечение у отоларинголога также не приносило результатов, к тому же на голове мальчика появилась небольшая шишка. Нейрохирурги посоветовали ничего не предпринимать какое-то время и просто наблюдать. Был шанс, что все пройдет само собой. Но Дане становилось все хуже и хуже.

© Фонд "Настенька" Даня ждет продолжения лечения

Даню госпитализировали с гнойным отитом в восемь месяцев. Лечение антибиотиками не дало результатов, а КТ головного мозга показало, что опухоль прогрессирует и уже привела к нарушению целостности теменной кости. Родители в отчаянии связались со специалистами из Москвы. На основании результатов обследований был поставлен диагноз — гистиоцитоз из клеток Лангерганса — очень редкое заболевание, которое встречается у двух-четырех детей на миллион.

Когда мама Дани сообщила об этом лечащему врачу, тот в ответ рассмеялся: "Это практически невозможно. Гистиоцитоз — заболевание не просто редкое, а крайне редкое".

За несколько месяцев, которые были упущены в попытках поставить ребенку диагноз в родном городе, болезнь прогрессировала.

Так как лечение не приносило результатов и времени ждать уже не было, родители приняли решение ехать в Москву. Даня был срочно госпитализирован в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина, где врачи подтвердили страшный диагноз и начали лечение. Дане был назначен курс химиотерапии. Уже после первого введения препарата опухоль заметно уменьшилась, состояние в целом улучшилось.

На сегодняшний день Даня прошел четыре процедуры из первого блока химиотерапии. Малыш хорошо переносит препарат, самочувствие хорошее. Опухоль на голове полностью исчезла, сыпь постепенно проходит и ранки на теле зажили.

Дорогостоящая химиотерапия — единственный шанс спасти ребенка без проведения сложной и опасной операции. Однако семья Дани просто не в состоянии оплатить лечение сына самостоятельно. Папа мальчика — матрос, мама — в декретном отпуске. Родители Дани обратились за помощью в благотворительный фонд "Настенька", который уже 15 лет помогает маленьким пациентам НИИ детской онкологии и гематологии ФГБНУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина", где на лечении находятся около 150 детей из разных регионов России и стран СНГ.

Для того чтобы Даня мог продолжить лечение, нужно собрать 500 000 рублей. Эти деньги пойдут на оплату лечения, включая определенный набор препаратов, пребывания ребенка в больнице, работы врачей и медицинского персонала. Если вы хотите помочь Дане, то пожертвование можете сделать здесь.