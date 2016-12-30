Михаил Боярский поздравил пациентов Детского хосписа с Новым годом

Михаил Боярский поздравил накануне юных пациентов Детского хосписа Санкт-Петербурга и их родителей с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба лечебного учреждения.

© Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского Детского хосписа Михаил Боярский приехал в хоспис и устроил концерт для больных детей

Встреча началась с просмотра фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра", затем Михаил Боярский исполнил популярные композиции из своего репертуара: "Ланфрен-ланфра", "Городские цветы", а также несколько песен из мультфильмов и кинолент.

К приезду гостя дети и родители приготовили и написали на листочках вопросы, которые хотели задать лично главному мушкетёру страны – о детстве, о мечтах и друзьях артиста.

Позже Михаил Боярский признался, что с таким удовольствием еще ни разу не отвечал на вопросы. Артист рассказал детям то, что, по его признанию, не рассказывал еще ни одному журналисту.

© Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского Детского хосписа Михаил Боярский приехал в хоспис и устроил концерт для больных детей

"Мне очень часто ставили двойки, — признался Михаил Сергеевич. — Моя жизнь состояла из того, чтобы исправить двойку. Если бы у меня были тройки и пятерки, я бы вообще не учился. А когда у меня были двойки, приходилось делать над собой усилия. Родители у меня практически "жили" в школе".

"Мы были удивлены. Звезды обычно закрытые, с ними не пообщаешься особо, — поделилась впечатлениями после встречи одна из подопечных хосписа Мария Филина. — А Боярский открытый, с ним легко общаться, не было напряжения. Ему легко задавать вопросы. После этой встречи у меня радость, потому что жизнь всё-таки становится чуть-чуть ярче".

Встречу с артистом организовали учредители благотворительного фонда "Звезды детям", которые пообещали и дальше исполнять мечты детей. Посол доброй воли Детского хосписа артист Михаил Пореченков готов пригласить в гости к детям их любимого актера или певца.

© Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского Детского хосписа Михаил Боярский приехал в хоспис и устроил концерт для больных детей

Но главным подарком пациентам стал очередной транш на приобретение необходимых лекарств на один миллион рублей.

Первый в стране детский хоспис был основан священником Александром Ткаченко в 2003 году, спустя семь лет он стал первым государственным учреждением детской паллиативной помощи в России. Хоспис организует паллиативную помощь детям с прогрессирующими и неизлечимыми заболеваниями, а также их семьям. По его образцу были созданы несколько подобных учреждений в других регионах.

8 декабря президент России Владимир Путин вручил в Кремле госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Одним из лауреатов премии стал гендиректор автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" протоиерей Александр Ткаченко.