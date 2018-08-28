Студенткам гражданских вузов разрешили учиться военному делу

АБАКАН, 28 авг — РИА Новости. Студентки гражданских вузов смогут проходить военную подготовку в специализированных учебных центрах, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Этот вопрос на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов поднял статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков. По его словам, "запрос девушек на военную службу" колоссален — это "неоспоримый факт".

Панков предложил Шойгу до конца сентября определить по каждому вузу и военному учебному центру список специальностей, по которым смогут обучаться девушки.

Первые девушки с "гражданки" могут начать подготовку уже в этом году, отметил Панков.

Шойгу поддержал инициативу. По его словам, это "история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда получаем сотни писем, запросов". Он напомнил, что не так давно Минобороны провело первый набор девушек в летное училище и они "показывают хороший результат".

"Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку. Естественно, не по всем специальностям", — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что предстоит "большая работа": "До конца сентября нужно определить, какие профессии нам нужны и какие профессии доступны для девушек".

Женщины в армии

Сейчас в российской армии служат 44,5 тысячи женщин, а в военных учебных заведениях учатся более 1,3 тысячи девушек-курсантов. Еще 315 тысяч женщин работают в Минобороны на гражданских должностях.

Среди женщин с погонами около 10% имеют офицерские звания, порядка 20% — прапорщики и мичманы. Все они служат добровольно — на контрактной основе — по более 150 специальностям во всех видах и родах войск.

Большинство женщин служат и работают в военно-учебных заведениях, подразделениях связи, медицинской, вещевой, продовольственной службах. Командиров боевых частей и подразделений среди них нет.