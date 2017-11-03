МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Военный университет министерства обороны РФ (ВУ) с 2017 года начал обучение 20 курсантов по новой специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение", сообщил начальник вуза генерал-майор Игорь Мишуткин.

В последние годы Военный университет готовил на кафедре информационного обеспечения (до 2010 года — кафедра журналистики) военных специалистов по государственному образовательному стандарту "Военная журналистика" исключительно для вооруженных сил государств дальнего и ближнего зарубежья.

"Хочу отметить, что в этом году заботами Минобороны (России — ред.) мы возобновили долгожданный набор курсантов по новой современной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение". Первая группа из 20 человек уже приступила к обучению", — сказал Мишуткин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.

Он отметил, что, уже пятый год подряд проводится полноценный набор слушателей и курсантов. "В этом году приняли на обучение 635 человек, в том числе 20 девушек. В среднем конкурс этого года составил около четырех человек на место, а для кандидатов из числа девушек он доходил до 15 претенденток на место", — уточнил генерал-майор.

Воинские должности в штате журналов, газет (окружных, флотских, дивизионных и бригадных), телерадиостудий министерства обороны РФ упразднены с 2010 года. В настоящее время их занимают специалисты гражданского персонала. Исключением является редакция газеты "Красная звезда", где в результате "распогонивания" института военных журналистов осталось два десятка воинских должностей — в основном младшего офицерского состава.

Журналисты с воинскими званиями продолжают работать в изданиях ФСБ России и Росгвардии. Их коллеги в форме одежды МВД России носят специальные звания — офицеров внутренней службы.

В штатном расписании кафедры информационного обеспечения ВУ с 2010 года воинские должности не предусмотрены. Профессорско-преподавательский состав представлен в основном офицерами запаса, имеющими опыт службы в военных СМИ. Кафедрой заведует Ольга Фомина.

До начала 1990-х годов четырехгодичная подготовка военных журналистов осуществлялась во Львовском высшем военно-политическом училище (ЛВВПУ). Второй уровень профессионального и высшее военное образование офицеры-журналисты до 1997 года получали на редакторском отделении Военно-политической академии имени В.И. Ленина (затем — Гуманитарная академия Вооруженных сил РФ; ныне — ВУ).

В 1993 году директивой министра обороны РФ генерала армии Павла Грачева в Гуманитарной академии ВС РФ был образован факультет культуры и журналистики, куда из Львова были переведены курсанты (журналисты и культпросветработники), отказавшиеся принимать украинскую присягу.

На базе бывшего ЛВВПУ в настоящее время действует многопрофильный базовый вуз сухопутных войск ВС Украины.