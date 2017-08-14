Эксперт: многие пациенты нуждаются в бесплатных пластических операциях

В Сибири, наряду с другими отраслями медицины, сегодня успешно развивается и пластическая хирургия. Какими качествами должен обладать хороший специалист? Чем государство может помочь пациентам, нуждающимся в исправлении дефектов внешности и в решении проблем здоровья? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной микрохирургии Иркутского научного центра хирургии и травматологии, главный пластический хирург Сибирского федерального округа, доктор медицинских наук Вадим Зеленин.

– Вадим Николаевич, как развивается пластическая хирургия в Сибирском федеральном округе? С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты?

– Развивается она достаточно хорошо. Как известно, специальность "пластическая хирургия" была утверждена в России не так давно, но сегодня у нас, в Сибирском федеральном округе, уже около 10 из 66 российских членов Международного общества эстетических и пластических хирургов (ISAPS). Все мы участвуем в различных российских и международных конференциях, обмениваемся опытом. Так что развитие, несомненно, идет, и даже немного удивительно, что на нем почти не отразился экономический спад.

Пациенты приходят с разными проблемами, в зависимости от возраста. Молодых женщин чаще интересует изменение формы носа, ушных раковин, липосакция и увеличение груди – это одна из самых востребованных операций. Женщины более старшего возраста чаще интересуются хирургией лица, хирургией брюшной стенки, коррекцией послеродовых изменений. Проблемы самые разные.

– Да, и сегодня значительно чаще, чем 10-15 лет назад. Конечно, грудь они не увеличивают, они обращаются за коррекцией возрастных изменений в области век, за удалением избытков жира. Часто они хотят исправить нарушения дыхания через нос, а заодно и изменить форму носа. Лично в моей практике пациентов-мужчин, наверное, около 10%.

– Если пациент обращается за услугами эстетической хирургии, важнее ли ему выбирать врача или клинику?

– Конечно, врача, ведь не стены красят человека, а человек стены.

На самом деле, здесь должно сочетаться несколько факторов. Во-первых, пациент с хирургом должны установить контакт: пациент должен доверять хирургу, а хирург должен от всей души стараться помочь пациенту. Во-вторых, врач должен обладать необходимым уровнем квалификации.

И, в-третьих, нельзя выполнить качественную операцию в неподходящих условиях, поэтому Ассоциация пластических хирургов сейчас работает над определением стандартных требований к условиям для всех клиник, где проводятся подобные операции.

– Какими личными качествами, помимо профессиональных, должен обладать хороший пластический хирург?

– Прежде всего, это чувство ответственности. Если ты хочешь помогать пациентам и при этом понимаешь, насколько опасной может быть твоя профессия, ты постоянно повышаешь свою квалификацию, читаешь специальную литературу, стараешься выполнять операции как можно более аккуратно, чтобы ни в коем случае не навредить тому, кто обратился за помощью.

– Как далеко пластический хирург может заходить, стремясь выполнить все пожелания клиента?

– В пределах разумного, конечно. Прежде всего, врач должен внимательно выслушивать пациентов, которые пришли к нему со своими просьбами и проблемами. Если не делать этого, то рано или поздно начнутся неприятности, потому что разные люди понимают под понятиями "хорошо" или "красиво" совершенно разные вещи.

Конечно, нормальный пластический хирург не будет делать явно калечащих или уродующих операций. Существуют и профессиональная этика, и ответственность перед коллегами и пациентами.

– Я думаю, что пластические хирурги, которые проработали хотя бы 10 лет, обладают необходимыми для своей работы навыками психолога. Общение с пациентом, который оценивает результат операции, многому учит. Поэтому с течением времени хорошие хирурги начинают "чувствовать" своих пациентов.

Если же врач по тем или иным причинам сомневается, нужна ли пациенту операция, лучше отложить ее на какой-то срок. За это время мнение врача сможет выкристаллизоваться, станет понятно, почему он не очень уверен в исходе операции. А если такой уверенность нет, браться за операцию ни в коем случае нельзя.

– Как Вы относитесь к идее о включении некоторых услуг пластической хирургии в систему обязательного медицинского страхования?

– По некоторым медицинским показаниям этот вопрос уже давно назрел, и часть наших операций (без сомнения, не все) может быть включена в систему ОМС.

Например, гипертрофия молочных желез у женщин входит как болезнь в соответствующую международную номенклатуру. Чем эта болезнь, по сути, отличается от перелома ноги? Ее точно так же надо лечить.

Есть и другие подобные заболевания – например, большой дефект брюшной стенки в сочетании с грыжей, некоторые формы ожирения, реконструктивные операции по восстановлению молочных желез, удалённых по поводу опухоли, исправление ряда врожденных пороков, коррекция рубцовых деформаций, вызванных ожогами и травмами. Включение этих заболеваний в систему ОМС, на мой взгляд, необходимо.

– Если завтра законодательные препятствия будут сняты, насколько шире станут проводиться эти операции, ведь они станут бесплатными для пациентов?

– Уверен, что от двери клиники выстроятся километровые очереди. К сожалению, до сих пор очень многие пациенты не приходят за лечением, потому что у них нет достаточных средств, чтобы заплатить за операцию.

Клиники также заинтересованы в работе в рамках ОМС. Уйти от системы, когда пациент сам платит за себя, в систему страхования здоровья – мечта любого хирурга.