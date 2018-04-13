Ученые разработали стратегию развития пластической хирургии в СКФО

Конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии и косметологии От седого Каспия до предгорья Большого Кавказа

Конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии и косметологии От седого Каспия до предгорья Большого Кавказа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии "От седого Каспия до предгорья Большого Кавказа", завершивший работу в Махачкале, наметил стратегию дальнейшего развития всех направлений пластической хирургии в регионе.

Всего мероприятие посетили свыше 500 руководителей системы здравоохранения и представителей профессиональных сообществ, а также ученые, преподаватели вузов и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод, Саратова и других городов.

Высокий интерес участников вызвали актуальные косметологические методики и возможности их сочетанного применения, показательные операции и мастер-классы, технологии будущего. Тесную взаимосвязь между представленными на форуме специальностями продемонстрировали последующие дискуссии и обсуждения.

В рамках конгресса состоялось заседание Северо-Кавказского отделения Профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по специальности "Пластическая хирургия".

В своем выступлении главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова Наталья Мантурова подчеркнула, что многие специалисты из СКФО являются членами Российского общества пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.

По ее словам, это свидетельствует о высоком уровне их ответственности и квалифицированности. Спикер отметила активное участие представителей округа в профессиональных мероприятиях федерального и международного уровней, что "благотворно влияет на развитие пластической хирургии целого региона".

В настоящее время ведется активная работа по включению специальности "Пластическая хирургия" в систему обязательного медицинского страхования и предоставления высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ независимо от их материального и социального статуса. Было подчеркнуто, что в первую очередь это должны быть реабилитационные мероприятия, направленные на устранение дефектов, возникших после перенесенных пациентами хирургических вмешательств или ставших результатом техногенных аварий.

О текущей ситуации по специальности "Пластическая хирургия" в Дагестане доложила главный внештатный специалист – пластический хирург Республики Дагестан и СКФО Зарема Курбанова и представители субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. Обсуждались вопросы обеспеченности кадрами, порядок оказания медицинской помощи по данному профилю и другие.

Принято решение к итоговому заседанию Профильной комиссии разработать и утвердить критерии присвоения категорий врачам-пластическим хирургам.

Конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии "От седого Каспия до предгорья Большого Кавказа" – это знаковое и первое в истории Северо-Кавказского федерального округа мероприятие такого масштаба. Он был организован при поддержке Правительства и Министерства здравоохранения Республики Дагестан, Дагестанского государственного медицинского университета, АО "Институт пластической хирургии и косметологии", Российского общества пластических, реконструктивных, эстетических хирургов, кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.