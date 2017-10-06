РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Медицина красоты
Новости индустрии

Эксперты: помощь пластического хирурга должна быть доступна онкобольным

14:3506.10.2017
070
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРабота онкологического отделенияРабота онкологического отделения
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-конференция на тему "Право на здоровье: что даст населению включение пластических операций в ОМС?" состоялась в четверг, 5 октября, в МИА "Россия сегодня". 

         Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, руководитель экспертного совета проекта "Медицина красоты" Наталья Мантурова напомнила, что пластическая хирургия – это не только эстетическая коррекция внешности и возрастных изменений, но и операции по восстановлению психостатуса граждан. Поэтому и возникает, по ее словам, задача "сделать возможности пластического хирурга доступными для населения". 

Хирургическая операция
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Решетов: мы "перекидываем мостик" из жизни до онкологии в жизнь после
 Если пациенты, пережившие аварию или катастрофу, сразу попадают к пластическому хирургу, то он решает две задачи. "Во-первых, восстанавливает поврежденные органы и ткани. И во-вторых, корректирует эстетическую сторону повреждений", — напомнила она.

Согласно действующим правилам, пластическую операцию может проводить и онколог. Однако качество помощи выше, если ее оказывает пластический хирург, считает заведующий кафедрой пластической хирургии и косметологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Сергей Васильев. 

Поскольку рак молочной железы победно шествует среди онкологических патологий, подавляющее большинство пациентов приходят с проблемами, возникшими именно после таких операций. 

Женщина с онкологией на приеме у врача
© Fotolia / JPC-PROD
Профессор Эванс: для борьбы с раком груди России нужна своя Анджелина Джоли
"Бережное отношение к тканям, к которому привык пластический хирург, сражающийся за каждый ее миллиметр, к сожалению, порой отсутствует в ментальности онколога", – отметила профессор кафедры факультетской хирургии №2 ГБОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" Минздрава России Зарема Курбанова.  

Онкологи в стремлении решить проблему радикально иногда перегибают палку, считает она. По ее мнению, предложение высококачественных услуг в области "медицины красоты" понемногу расширяет свой спектр в Республике Дагестан. 

"У нас работают 74 сертифицированных пластических хирурга в 18 сертифицированных лечебных учреждениях. Одиннадцать клиник являются государственными", – сообщила спикер. 

Сегодня в штатных расписаниях учреждений нет специальности "детский пластический хирург", а есть "детский хирург". Поэтому лечение врожденных пороков, травм и всего, что случается с детьми, осуществляет либо хирург, либо врач профиля, по которому поступил больной. 

"Например, устранили ребенку расщелину. Но у него остался эстетический дефект верхней губы. Кто этим будет заниматься? На сегодняшний день определенного ответа нет", – считает заведующий кафедрой пластической хирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Наталья Кораблева.  

Сергей Прокудин
© Фото : предоставлено С.В. Прокудиным
Эксперт: реконструктивные операции повышают качество жизни пациента
Эксперт уточнила, что территориальные фонды Обязательного медицинского страхования могут такие операции оплатить. Но если, скажем,  выполнение мастэктомии оплачивается в среднем на сумму девять тысяч рублей, то реконструктивные операции, выполняемые онкологами, требуют затрат от ста тысяч рублей. 

"Я вижу, что тридцати процентам пациентов, которым выполняют эту операцию, требуется впоследствии коррекция. К сожалению, стоимость услуг в системе ОМС невелика, она не покрывает вложенных в лечение расходов", – сказала она.  

Все, что касается лечения пациента, должно войти в систему ОМС и оплачиваться. "Однако если у женщины второй размер груди, а она хочет иметь пятый, то вряд ли эта операция будет оплачиваться из госказны", – предположила спикер. 

Комментировать
Новости индустрии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена