Эксперты: помощь пластического хирурга должна быть доступна онкобольным

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-конференция на тему "Право на здоровье: что даст населению включение пластических операций в ОМС?" состоялась в четверг, 5 октября, в МИА "Россия сегодня".

Главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, руководитель экспертного совета проекта "Медицина красоты" Наталья Мантурова напомнила, что пластическая хирургия – это не только эстетическая коррекция внешности и возрастных изменений, но и операции по восстановлению психостатуса граждан. Поэтому и возникает, по ее словам, задача "сделать возможности пластического хирурга доступными для населения".

Если пациенты, пережившие аварию или катастрофу, сразу попадают к пластическому хирургу, то он решает две задачи. "Во-первых, восстанавливает поврежденные органы и ткани. И во-вторых, корректирует эстетическую сторону повреждений", — напомнила она.

Согласно действующим правилам, пластическую операцию может проводить и онколог. Однако качество помощи выше, если ее оказывает пластический хирург, считает заведующий кафедрой пластической хирургии и косметологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Сергей Васильев.

Поскольку рак молочной железы победно шествует среди онкологических патологий, подавляющее большинство пациентов приходят с проблемами, возникшими именно после таких операций.

"Бережное отношение к тканям, к которому привык пластический хирург, сражающийся за каждый ее миллиметр, к сожалению, порой отсутствует в ментальности онколога", – отметила профессор кафедры факультетской хирургии №2 ГБОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" Минздрава России Зарема Курбанова.

Онкологи в стремлении решить проблему радикально иногда перегибают палку, считает она. По ее мнению, предложение высококачественных услуг в области "медицины красоты" понемногу расширяет свой спектр в Республике Дагестан.

"У нас работают 74 сертифицированных пластических хирурга в 18 сертифицированных лечебных учреждениях. Одиннадцать клиник являются государственными", – сообщила спикер.

Сегодня в штатных расписаниях учреждений нет специальности "детский пластический хирург", а есть "детский хирург". Поэтому лечение врожденных пороков, травм и всего, что случается с детьми, осуществляет либо хирург, либо врач профиля, по которому поступил больной.

"Например, устранили ребенку расщелину. Но у него остался эстетический дефект верхней губы. Кто этим будет заниматься? На сегодняшний день определенного ответа нет", – считает заведующий кафедрой пластической хирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Наталья Кораблева.

Эксперт уточнила, что территориальные фонды Обязательного медицинского страхования могут такие операции оплатить. Но если, скажем, выполнение мастэктомии оплачивается в среднем на сумму девять тысяч рублей, то реконструктивные операции, выполняемые онкологами, требуют затрат от ста тысяч рублей.

"Я вижу, что тридцати процентам пациентов, которым выполняют эту операцию, требуется впоследствии коррекция. К сожалению, стоимость услуг в системе ОМС невелика, она не покрывает вложенных в лечение расходов", – сказала она.

Все, что касается лечения пациента, должно войти в систему ОМС и оплачиваться. "Однако если у женщины второй размер груди, а она хочет иметь пятый, то вряд ли эта операция будет оплачиваться из госказны", – предположила спикер.