Виртуальный "Вист" – мультяшные "Бдения"

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© Радио Sputnik Виртуальный Вист – мультяшные Бдения © Радио Sputnik

Надень шлем и упади в колодец – VR-спектакль на фестивале "Территория". Годзилла-женщина и Гамлет-камеди – на марафоне независимой анимации. Театр в музее, кино в галерее: подкаст радио Sputnik "АртВывих". Автор Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы, наш email: sputnikpodcasts@gmail.com