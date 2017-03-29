Васильева рассказала об увеличении числа бюджетных мест в вузах Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Количество бюджетных мест в вузах арктической зоны увеличилось в четыре раза за последние четыре года, сказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в рамках форума "Арктика — территория диалога".
По ее словам, в настоящее время на инженерные специальности приходится 44% бюджетных мест, на образование и педагогические науки — 19%, на здравоохранение и медицинские науки — 8%, что превышает аналогичные показатели по всем регионам России.
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проходит 29-30 марта в Архангельске на базе Северного федерального университета им. М. В. Ломоносова.