Васильева рассказала об увеличении числа бюджетных мест в вузах Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Количество бюджетных мест в вузах арктической зоны увеличилось в четыре раза за последние четыре года, сказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в рамках форума "Арктика — территория диалога".

"За последние 4 года контрольные цифры приема увеличились очень сильно, а точнее в 4 раза. В 2017 году выделено на 5 тысяч бюджетных мест больше, чем это было в 2014 году", — сказала Васильева.

По ее словам, в настоящее время на инженерные специальности приходится 44% бюджетных мест, на образование и педагогические науки — 19%, на здравоохранение и медицинские науки — 8%, что превышает аналогичные показатели по всем регионам России.

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проходит 29-30 марта в Архангельске на базе Северного федерального университета им. М. В. Ломоносова.