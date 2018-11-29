А-ля Трамп. Встреча, которая не состоится

Трамп снова не встречается с Путиным. Журналисты президентского пула, среди которых и обозреватель радио Sputnik, узнали об этом, уже пролетев полмира в сторону Аргентины, где и должны были пройти переговоры. Причем узнали как всегда из Twitter.

"– Надо чаще встречаться. – Да, давайте соберемся как-нибудь на неделе", – говорят друг другу старые друзья, но так и не собираются. Так же почему-то делает и Дональд Трамп, хотя он с Владимиром Путиным вроде еще не успел подружиться. И таким путем вряд ли когда-то подружится.

После предсказуемо отменившейся встречи лидеров в Сингапуре все делали ставку на переговоры в Буэнос-Айресе, где президенты уж точно должны встретиться – все равно же будут в одном помещении.

Еще накануне вылета туда журналистов (а дорога долгая, так что канун пришелся на 28 ноября) помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что слухи о возможной отмене встречи до него доходили, но по официальным каналам американская сторона ничего не сообщала.

И вот, когда мы уже были на полпути в Аргентину, приземлившись для дозаправки в Кабо-Верде, узнаем, что встречаться Трамп все-таки не хочет. И, опять же, не по официальным каналам, а, как водится, из его Twitter.

С одной стороны, деловые люди вообще-то так не делают. Встречи такого уровня требуют много работы, они не назначаются и не отменяются ни с того ни с сего в зависимости от настроения, погоды и самочувствия. Говорят, Трамп – умелый переговорщик и знатный бизнесмен. Может быть, в американском бизнесе такое поведение в порядке вещей, но в политике, еще и такого уровня, так обычно не делают.

Так что, если он предложит встретиться еще раз, наверное, можно и не готовиться – зачем тратить силы и время, если все равно все в последний момент сорвется.

Впрочем, российская делегация вряд ли будет переживать. Да, конечно, неприятно работать с таким партнером, который ведет себя, мягко говоря, нервно и непредсказуемо. Но, с другой стороны, освободившиеся два часа, которые по плану отводились на встречу, можно потратить на тех, кто настроен на диалог. После беседы с Трампом у Владимира Путина начинается официальный визит в Аргентину и встреча с ее президентом Макри – хоть побеседуют без спешки.

А Трамп, вместо того чтобы действительно что-то решать, снова напишет в Twitter, что не прочь поладить. Только вот это его желание почему-то не выходит за пределы виртуального пространства.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik