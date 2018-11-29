"Давненько не брал я в руки шашек", – кокетничал Джон Керри перед взыскательной аудиторией, словно Чичиков перед Ноздревым. И ведь никто не возразил, мол, "знаем мы вас, как вы плохо играете". Поскольку знают, что плохо.

Шашки наголо. Экс-госсекретарь США бросит вызов Дональду Трампу Your browser does not support HTML5 audio

Похоже, Дональду Трампу все-таки не избежать предвыборных треволнений из-за участия в кампании-2020 экс-госсекретаря США. Хозяин Белого дома, впрочем, уже сказал, что охотно и с удовольствием победит любого из демократов. Но этого он вряд ли имел в виду. Именно "этого", а не "эту". Не в том смысле, что Хиллари Клинтон сменила пол. Что, кстати, было бы логично, реши она вновь побороться за Белый дом, поскольку считает, что проиграла из-за гендерной принадлежности. Речь идет о смене самой Хиллари Клинтон на того, кто один раз ее уже сменил. В госдепартаменте.

Джон Керри подумал: а почему бы, черт возьми, и нет. Хотя еще в сентябре почти клялся, что нет. Говорил, что не видит себя в президентской гонке. Он и теперь аккуратен в выражениях – все-таки четыре года в дипломатии зря не прошли. Выступая в Гарварде, объявил, что не исключает своего выдвижения, но пока только собирается с мыслями. "Я не побывал в ключевых штатах, не закладывал в них фундамент и в целом ничего не делал", – кокетничал он перед аудиторией, словно Чичиков перед Ноздревым. "Давненько не брал я в руки шашек". При этом признался, что и сложа руки не сидит.

К чему же он их в таком случае прикладывает, вопрос не возник. В зале приличные люди собрались – университет. Все понимают, что вопросы сейчас не к чему. В том числе и самому Керри. Он сделал то, что хотел. Это называется "закинул удочку". Теперь будет ждать, как отреагируют на его заявку элиты и спонсоры. Без них же в тех самых "ключевых штатах" тот самый "фундамент" не построишь.

На самом деле, все эти два года он держался несколько в стороне от генеральной линии партии. Не принимал активного участия в травле президента. Ему, конечно, Трамп тоже не нравится, но от самого Керри публика узнала об этом только тогда, когда Трамп задел за живое лично его. Все-таки сделка с Ираном – то немногое, чем Керри мог бы гордиться. Хотя даже она не спасла его репутацию. Американские политологи, опрошенные журналом Foreign Policy, признали его самым неэффективным госсекретарем за последние полвека. Лишь 0,3 процента из них похвалили его работу. А ведь кроме Ирана на его счету еще и переворот на Украине.

Надо полагать, это не все, что ему припомнит Трамп, случись Керри оказаться в списке претендентов. Поэтому вряд ли вероятность этого сильно встревожила президента. Ну, может быть, он несколько расстроился оттого, что поторопился с коллажем. В одном из своих последних твитов он фотомонтажом "поместил" за тюремную решетку видных демократов и, как он выражается, "их пособников". Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, спецпрокурор Роберт Мюллер, экс-директор ФБР Джеймс Коми. А Керри-то нет. Нет – значит будет. У Трампа это быстро.

Кстати, Керри уже как-то пытался в 2004-м одолеть одного республиканца. И тоже, когда тот шел на второй срок. Но даже младший Буш к тому моменту уже со всеми своими "бушизмами", противопоказаниями и войнами оказался Керри не по зубам. Может, и поэтому тоже в Гарварде ему никто, как Ноздрев Чичикову, не возразил, мол, "знаем мы вас, как вы плохо играете". Поскольку знают, что плохо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik