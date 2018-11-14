"Пустое место". Борис Джонсон предсказал будущее Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предрек Лондону капитуляцию в переговорах с Евросоюзом. По его словам, кабмин согласился стать "пустым местом" для Брюсселя, подписавшись не только под существующим сводом правил ЕС, но и согласившись на будущие нормативные положения, в разработке которых Лондон не будет принимать участия. Джонсон уверен, что предложение Мэй по таможенному союзу поставит крест на возможности заключать торговые сделки и работать с торговыми пошлинами. Свои опасения он изложил в статье для The Telegraph.
При этом Тереза Мэй сообщила, что соглашение по условиям Brexit между Лондоном и Брюсселем готово на 95%. Но на последних процентах, видимо, что-то сломалось. Евросоюз отклонил ключевое соглашение. Мэй предлагала европейцам создать независимый механизм, чтобы решить таможенные споры, и избежать жесткой границы Северной Ирландии с Ирландией.
А по ходу дела в своем политическом будущем в составе правительства Мэй засомневались четыре министра, выступающих против выхода из ЕС. Пресса сообщила, что они находятся на грани отставки. Ранее пост замминистра транспорта покинул Джо Джонсон, брат бывшего главы МИДа Бориса Джонсона. Все это может стоить Терезе Мэй премьерства. Так что чем ближе дата Brexit, тем "страньше и чудесатее" все становится.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik