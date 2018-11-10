Секс с роботами: самый актуальный вопрос современной Эстонии

Все проблемы решены, осталось только решить, что делать с роботами. Есть, правда, еще неэстонцы со своими претензиями, но они могут и подождать. Они же живые.

В Таллине на улицах города появились роботы, и это вовсе не научная фантастика. Они похожи на довольно крупных жуков на колесиках, которые катятся куда-то по своим делам. Нас уверяют, что они доставляют различные товары и почтовые отправления заказчикам. Особенно интересно наблюдать, как робот пытается переехать улицу по пешеходному переходу. Он долго "топчется" на тротуаре, словно примеряясь и присматриваясь, а затем стремглав кидается на противоположную сторону улицы, естественно, дождавшись разрешающего сигнала светофора. Все это похоже на поведение ребенка и смотрится забавно, но не более того.

Однако, как выяснилось на днях, подобные картинки способны вызвать у человека с мощным воображением такие мысли и ассоциации, что, как говорится, просто дальше некуда. Слава богу, такой человек в Эстонии один, но зато какой – президент страны Керсти Кальюлайд. Насмотревшись из окна президентского лимузина на милых механических жучков и, скорее всего, посмотрев какое-то количество фантастических фильмов, она, как это говорят, "загорелась" и задалась несколькими парадоксальными мыслями.

Ими Керсти Кальюлайд и решила поделиться с собравшимися в Таллине на конференции об UX-будущем, то есть о будущем для разных новых товаров. Госпожу Кальюлайд, оказывается, глубоко волнует вопрос о том, что можно и чего нельзя делать с роботами. Можно ли, к примеру, с ними заниматься сексом или бить ногами? В особенности это важно, по мнению президента, по отношению к роботам с человеческими лицами и выглядящими, как люди.

Правда, у стороннего наблюдателя возникает вопрос о том, как в голове милой, молодой женщины могли соединиться секс и избиение ногами? Однако, как говорится, кому поп, кому попадья, а кому попова дочка. Было бы на дворе сейчас покинувшее нас яркое и теплое лето, то хлопнув себя ладонью по загорелой лысине и сдувая пену с пива, можно было бы заорать от восторга: "В какой прекрасной стране мы живем! Даже нашего президента ничего, кроме секса и роботов не интересует! Все трудности преодолены, проблем более не существует! Красота!". Однако за окном серая, мокрая осень и потому пиво пить не хочется, а на трезвую голову мысли возникают совсем иные.

И первая из них – о том, что каждое слово одного из высших государственных чиновников должно быть зрело, весомо и сказано по делу, волнующему общество. И лучше бы госпожа Кальюлайд высказалась не по поводу секса с роботами, а по поводу письма, которое ей послал 24 сентября этого года председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт. В нем он, в частности, написал, что "мы вынуждены признать, что в нашей стране считается допустимым заклеймить человека за его национальную принадлежность. Стало обыденным называть неэстонцев "калекой, который не желает двигаться", "браком" или даже "раковой опухолью". К сожалению, это не только заголовки "желтых" изданий, но и заявления, звучащие в зале Рийгикогу (парламента Эстонии – ред.)".

Ни ответа, ни привета не прозвучало из канцелярии главы государства, и теперь понятно, почему. Там все придавались размышлениям о роботизированном будущем… И все это напоминает мне один старый советский анекдот. Идет заседание правления колхоза, председатель объявляет, что на повестке дня два вопроса: строительство нового нужника и строительство коммунизма, а затем в связи с отсутствием гвоздей предлагает сразу перейти ко второму вопросу.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония