"Запретить зиму": подорожание газа на Украине – не повод для шуток

Группа депутатов Рады подготовила законопроект о заморозке стоимости газа для населения. Но украинцев ждет не заморозка, а мороз. Зимний.
Вот взять бы и отменить зиму. Это время года многим не по душе, исходя из сугубо личного отношения ко всем этим холодам, вьюгам и простудам. А для члена комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктора Пинзеника грядущая зима – повод для сарказма. Как сказал герой одного известного фильма: "Чего не скажешь в шутейном разговоре".
Вот Пинзеник и предложил наложить запрет на зимний период в качестве радикального решения экономических проблем страны. Вроде бы шутка, но Киев многое готов отдать за то, чтобы она стала былью. Виктор Пинзеник как эдакий рубаха-парень посоветовал центральной власти завязать с враньем по поводу возможности заморозки цен на газ для населения. Люди-то в нее по наивности еще верят. А целая группа депутатов даже законопроект подготовила о моратории на повышение стоимости этого стратегического продукта. Но население ждет не заморозка, а мороз. Зимний. Насколько он будет сильным, зависит от одного фактора – прихотей матушки-природы.
Тем более и господин Пинзеник уверен: украинские поставщики газа будут продавать топливо по установленным государством ценам вне зависимости от каких-то там инициатив отдельных парламентариев – радетелей за народное благо, и, само собой, вне зависимости от желания или нежелания самого народа. Продавцам ресурса как скажут, так они торговать и будут. Собственно, им уже Киев сказал, выполняя волю МВФ, заявившего: выравнивайте закупочную цену с внутренней, никаких дотаций.
В украинской столице браво взяли под козырек. Цена выросла пока на четверть. Некоторые ждут двукратного повышения, что для основной массы украинцев станет настоящей катастрофой. Большинство из них уже сейчас заняты исключительно выживанием. Но куда деваться: если МВФ велит – ослушаться никак нельзя. Иначе очередной подачки не будет. В какой-нибудь миллиард долларов. Или того меньше. Сотни миллиардов, потерянные от разрыва торгово-экономических связей с Россией, уже никто не считает. И старается не вспоминать, от греха подальше. Получить бы очередной вожделенный западный транш, который ровным счетом ничего в реальной жизни не решает. Зато демонстрирует поддержку Западом киевского режима.
Предстоящая зима покажет, будет ли греть эта поддержка жителей какой-нибудь Днепровской или Житомирской областей. Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев не так давно неожиданно заявил: Украина – типичный "фейл-кейс", то есть неудачный проект. И у нее нет экономических перспектив. Более того, без очередной помощи все того же МВФ дефолт неминуем. Ну что ж, сказано смело. Зато остаются другие перспективы: и у Киева в целом, и у внутренних поставщиков газа в отдельности: шаг за шагом поднимать цены для населения, лишая того последних надежд на достойную жизнь.
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