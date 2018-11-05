Санпросвет вместо прививок. Радикальные методы украинского Минздрава

Украина вышла в европейские лидеры по заболеваемости корью, на подходе дифтерия и полиомиелит. Минздрав агитирует всех прививаться. Только не говорит, чем.

Печально известная исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает в привычной для себя манере информировать население о том, как сохранить здоровье или поправить его, когда пить "Боржоми" уже поздно. В своей деятельности госпожа Супрун просто неутомима, она умудряется в месяц публиковать десятки постов в соцсетях. Некоторые из них весьма любопытны. Например, послание про то, что "пить, втирать, делать маски или капли из урины (мочи) не стоит вообще". Конечно, на Украине есть проблемы с лекарствами. Но не до такой же степени, чтобы все бросились потреблять мочу в лечебных целях.

А вот когда пани Супрун настаивает на необходимости прививок и объясняет пользу коллективного иммунитета, ее понять можно. Одна статистика по заболеваемости корью чего стоит. Десятки тысяч заболевших по всей стране с начала года. Украинские специалисты опасаются, что вслед за корью могут прийти дифтерия, полиомиелит и даже дифтерия. Ситуация усугубляется тем, что на Украине нет того самого коллективного иммунитета, за которой так ратует Супрун. Страна – европейский аутсайдер по уровню охвата прививками против инфекционных болезней.

И вовсе не потому, что украинцы такие темные и дремучие, не осознают пользу вакцинации. А потому, что вакцин в стране не хватает. На этом фоне запрет, изъятие и дальнейшее уничтожение ряда препаратов, в том числе немецкого и французского производства, только потому, что инструкция к ним написана на русском языке, а не на украинском, кажется какой-то средневековой дикостью. В стране, которая считает себя европейской и современной. Насчет современности – большие вопросы. А что касается принадлежности к Европе, хотя бы в географическом понимании, то это – подтвержденный факт: по последним рейтингам ВОЗ, украинцы являются самой больной нацией в Европе.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik