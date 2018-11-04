Преступление и оказание. Как Россия ссорит Польшу и Литву

Только литовские профессора подробно рассказали, каким образом российская пропаганда пытается поссорить Вильнюс и Варшаву, как Служба расследования финансовых преступлений Литвы вдруг сыграла на руку Кремлю.

Треугольник вроде простая фигура, изученная, понятная даже детям, как дважды два. Но только начнешь изучать отношения между сторонами – и начинаются сплошные косинусы и котангенсы. Человеческая и государственная геометрия тоже только издалека кажется понятной. С тригонометрией все сразу запутывается, однозначности стремительно тонут. Скажем, персона Л и персона П – дружны, прямо пропорциональны и зачастую тождественны. Но с одним условием – если присутствует персона Р. Если Р отсутствует, то отношения Л и П начинают проявлять совсем другие свойства.

Всем нормальным людям давно известно, что Польша и Литва – практически родственные государства. Во всем друг друга понимают и поддерживают. Только примитивная российская пропаганда все время пытается их поссорить. Как раз недавно на эту тему профессор выступил и все по полочкам разложил. Русские все выдумывают, выкапывают и припоминают. Сдерживают и противовесят.

Но как назло в тот же день – странная подозрительная новость: Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила международную мошенническую схему, благодаря которой более тысячи граждан Польши фиктивно трудоустраивались в литовской компании и за счет литовской казны получали бесплатное лечение.

Наши ребята, горячо любящие свою родину, прыгнули в привычные седла и давай полякам припоминать, что было и что будет. Надо сказать, что как-то так сложилось, что патриоты Польши недолюбливают, мягко говоря, литовцев, а патриоты Литвы, чего уж там скрывать – поляков. Но когда об этом начинает говорить примитивная российская пропаганда – всем сразу ясно, что все это чушь. Наверное, это похоже на тот случай, когда тебе вдруг высказывают мнение слово в слово схожее с твоим, и у тебя почему-то возникает желание возразить.

Впрочем, в рамках борьбы… нет – не за дружбу с Польшей, а с российской пропагандой, стоило бы присмотреться к этой службе расследований. Кто ей информацию подбросил? Кто так все обставил, чтобы потом этим воспользоваться? Нет ли следа, повернутого каблуком на восток? А если и нет, может, стоит поискать и все-таки найти? Это может оказать услугу республикам, от этого дружба Польши и Литвы только выиграет. Раз есть преступление, пусть будет и оказание.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика