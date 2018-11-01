Прямая и явная угроза США – под самым боком. Вторжение. А Штаты уже и не помнят, как это. Сотни военных баз по всему миру для того и понаставили, чтобы к ним самим никто не приближался. И тут на тебе – не ждали.
Один раз – не Гондурас. Трамп устроит каравану беженцев "Афганистан"
"Вот гондурасы", – подумал бы Трамп чисто по-русски, будь он на самом деле нашим парнем. Ведь слов английских на них не хватает – уже по самую Мексику вошли. Как бы он их ни осаживал, какими бы карами их ни пугал, получается у него лишь по закону жанра. В смысле "…а караван идет". Причем не только из одного Гондураса, но с воскресенья еще и из Сальвадора. Тысячи. И для всех, как и для него самого, Америка тоже превыше всего. Правда, с другой стороны.
Нашли время. У него выборы в конгресс на носу, у него глобальное доминирование горит, у него разборки с Китаем, напряги с Россией, непонятки с Европой, а они без всякого атомного оружия имеют его в виду. Вот она – прямая и явная угроза под самым боком. Вторжение. А Штаты уже и не помнят, как это. В кино только видели и то там пришельцы атаковали. Реально же они защищали собственные границы лет 150 назад. Но и тогда – друг от друга. С тех пор о себе им подумать некогда, все больше о границах иных стран пекутся. 760 военных баз по всему миру для того и понаставили, чтобы к ним самим никто не приближался. И тут на тебе – не ждали.
Их верховный главнокомандующий поэтому и не сразу сообразил, сколько надо отрядить бойцов, чтобы пресечь это дело. Методичек-то нет, учений на своей территории не проводят. Вначале бросил навстречу мигрантам пятитысячное войско. И хотя тех больше не стало, через пару дней решил увеличить его, как "ура", троекратно. С чего это вдруг – не пояснил. Но кое-какие наблюдения указывают на то, что цифру эту он не из потолка взял. Из Афганистана. Там находится примерно такой же по численности контингент. И неплохо, надо признать, находится. За 17 лет никто же оттуда в США нелегально не проник. По крайней мере, так, чтобы это было заметно.
Аналогия уместна еще и потому, что Трамп абсолютно уверен в том, что в этом караване тоже сплошь бандиты, преступники и, как он выражается, "неизвестные жители Ближнего Востока". "Никто не войдет, мы этого недопустим", – жестко отрезал хозяин Белого дома. Ну, допустим, не допустят. Но как? Реально откроют по беженцам огонь на поражение? Или будут ждать, что те сами все поймут и отступят? Это вряд ли. На тот же Афганистан Пентагон ко всему прочему еще и F-35 насылал и бомбу-мать сбрасывал. И то не сказать, чтобы талибов это сильно задело.
Хотя, с другой стороны, с какими бы террористами янки ни воевали, лучше всего у них получается бить мирное население. Так что и в этом смысле 15 тысяч штыков против миграционного марша будут весьма актуальны. Жаль сюда какой-нибудь авианосец со всей его авианосной группой подогнать нельзя, как они любят. Атомных подлодок пару-тройку. Ну, чтобы напугать так напугать. Поэтому перебрасывают к границе с Мексикой всего лишь бетонные заграждения. А гондурасцы все идут и идут в поисках лучшей жизни. Наивные, они еще не в курсе, что не ту страну назвали Гондурасом.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.