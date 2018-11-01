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Один раз – не Гондурас. Трамп устроит каравану беженцев "Афганистан"

(обновлено: 17:41 01.11.2018)
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Михаил Шейнкман
© РИА Новости / Хесус АльварадоПерейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Прямая и явная угроза США – под самым боком. Вторжение. А Штаты уже и не помнят, как это. Сотни военных баз по всему миру для того и понаставили, чтобы к ним самим никто не приближался. И тут на тебе – не ждали.

Один раз – не Гондурас. Трамп устроит каравану беженцев "Афганистан"
"Вот гондурасы", – подумал бы Трамп чисто по-русски, будь он на самом деле нашим парнем. Ведь слов английских на них не хватает – уже по самую Мексику вошли. Как бы он их ни осаживал, какими бы карами их ни пугал,  получается у него лишь по закону жанра. В смысле "…а караван идет". Причем не только из одного Гондураса, но с воскресенья еще и из Сальвадора. Тысячи. И для всех, как и для него самого, Америка тоже превыше всего. Правда, с другой стороны. 

Грузовики на границе Мексики и США
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
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Нашли время. У него выборы в конгресс на носу, у него глобальное доминирование горит, у него разборки с Китаем, напряги с Россией, непонятки с Европой, а они без всякого атомного оружия имеют его в виду. Вот она – прямая и явная угроза под самым боком. Вторжение. А Штаты уже и не помнят, как это. В кино только видели и то там пришельцы атаковали. Реально же они защищали собственные границы лет 150 назад. Но и тогда – друг от друга. С тех пор о себе им подумать некогда, все больше о границах иных стран пекутся. 760 военных баз по всему миру для того и понаставили, чтобы к ним самим никто не приближался. И тут на тебе – не ждали. 

Их верховный главнокомандующий поэтому и не сразу сообразил, сколько надо отрядить бойцов, чтобы пресечь это дело. Методичек-то нет, учений на своей территории не проводят. Вначале бросил навстречу мигрантам пятитысячное войско. И хотя тех больше не стало, через пару дней решил увеличить его, как "ура", троекратно. С чего это вдруг – не пояснил. Но кое-какие наблюдения указывают на то, что цифру эту он не из потолка взял. Из Афганистана. Там находится примерно такой же по численности контингент. И неплохо, надо признать, находится. За 17 лет никто же оттуда в США нелегально не проник. По крайней мере, так, чтобы это было заметно. 

Аналогия уместна еще и потому, что Трамп абсолютно уверен в том, что в этом караване тоже сплошь бандиты, преступники и, как он выражается, "неизвестные жители Ближнего Востока". "Никто не войдет, мы этого недопустим", – жестко отрезал хозяин Белого дома. Ну, допустим, не допустят. Но как? Реально откроют по беженцам огонь на поражение? Или будут ждать, что те сами все поймут и отступят? Это вряд ли. На тот же Афганистан Пентагон ко всему прочему еще и F-35 насылал и бомбу-мать сбрасывал. И то не сказать, чтобы талибов это сильно задело. 

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 3 сентября 2017
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Хотя, с другой стороны, с какими бы террористами янки ни воевали, лучше всего у них получается бить мирное население. Так что и в этом смысле 15 тысяч штыков против миграционного марша будут весьма актуальны. Жаль сюда какой-нибудь авианосец со всей его авианосной группой подогнать нельзя, как они любят. Атомных подлодок пару-тройку. Ну, чтобы напугать так напугать. Поэтому перебрасывают к границе с Мексикой всего лишь бетонные заграждения. А гондурасцы все идут и идут в поисках лучшей жизни. Наивные, они еще не в курсе, что не ту страну назвали Гондурасом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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