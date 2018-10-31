Его действительно стало меньше. Газета Le Parisien еще неделю назад выказывала беспокойство по поводу того, что Макрон стремительно теряет вес. Причем уже не политический.
На износ. Эммануэль Макрон теряет рейтинг и килограммы
Он даже – и это уникальный случай – без всяких уважительных причин перенес заседание совета министров со среды на первую половину вторника. Просто потому что захотел уйти с работы пораньше. И, что характерно, не брать ее на дом. И теперь у него четыре дня беспробудного релакса: ни встреч, ни выступлений. Те, что планировались, отменены. До четвертого ноября его повестка абсолютно пуста, как и Елисейский дворец. Нет его. И все. Le Figaro назвала это первым "пробелом" в графике президента. И вроде проблем выше крыш и вроде забот у них бездна, но нет, не ищите его – бесполезно.
Те, кто знает, куда он запропастился, все равно не скажут. Лишь призовут иметь совесть и напомнят, что у лидера Франции тоже есть право на отдых. Пусть и на скоропостижный. "Работает-то на износ", – добавят они. И будут правы. Вон как рейтинг поизносился. За два месяца рухнул на 10 пунктов – от него осталось только 26 процентов. Но от него хоть что-то осталось. Сам Макрон – как сквозь землю. Говорят, решил взять паузу, чтобы восстановить силы перед чрезвычайно насыщенной неделей. Там у него два региона, одиннадцать департаментов, семнадцать городов, а 11-го числа гости со всей планеты и речь в Париже по случаю окончания Первой мировой. Тяжело.
Но 40 лет, кровь с молоком – пахать и пахать. А он – полтора года президентом и уже устал. В известной степени понять можно. Накопилось. К тому же он так внезапно, в том числе для самого себя, возглавил страну, что ему толком не успели рассказать, что, если по-хорошему, то это – потный труд и бессонные ночи. Сыграть рассказчика в пьесе "Петя и волк" – это, конечно, тоже дело для первого лица. И взять собаку из приюта – зачет. Но так-то от него ждали совсем не только этого. И, видимо, от осознания собственной неполноценности он и начал сдавать.
Его же действительно стало меньше. Газета Le Parisien еще неделю назад выказывала беспокойство по поводу того, что Макрон стремительно теряет вес. Причем уже не политический. Близкие, писала она, волнуются о его здоровье. Он же и в Стамбуле на "саммите четырех" по Сирии выглядел бледной тенью самого себя. Ни здорового румянца, ни блеска в глазах. И это еще до того, как пришло пренеприятное известие из Берлина. Он, кстати, единственный из западных лидеров, кто оценил его по достоинству. Так и сказал: "решение Ангелы Меркель я считаю чрезвычайно достойным".
Даже в США новости из Германии назвали ее внутренним делом. А он не сдержался. Сразу после этого и спрятался. Может, чтобы не видели его слез. Ему же не хватает смелости тоже сказать, что он только до 2021-го – и все. А мог бы, рейтинг-то у них с Ангелой сопоставимый. Впрочем, он считает себя ровней Путину. Хотя Путину 66 и у него в России 26 Франций помещается. И ничего. Вдоль и поперек. А еще четыре часа на Валдайском клубе, потом хоккей по пути в Ташкент, там плов с Мирзиеевым, а утром как штык в Кремле. Само собой, после бассейна. А Макрон устал. Зато у него теперь тоже есть фото, на котором он с голым торсом.
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