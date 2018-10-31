"Свято место". Как убирали Сталина от Ленина

XXII съезд КПСС был поистине эпохальным! Хрущев провозгласил на нем задачу построения коммунизма к 1980 году. А еще на съезде было признано "нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом Сталина".

В этот день, …лет назад

Тридцать первого октября 1961 года из Мавзолея было убрано тело Сталина. Решение об этом было принято единогласно накануне, 30 октября, на закрытии XXII съезда КПСС. А съезд-то был эпохальный! На нем была провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году.

Собственно, идея-то была старой. Ведь и СССР в 1922 году создавался именно для построения коммунистического общества во всем мире. По замыслу большевиков, после победы мировой революции СССР должен был остаться единственным государством на Земле. Заметьте, даже в самом названии нет никакой географической привязки: Союз Советских Социалистических Республик. Она есть только в составляющих этого глобального государства: Украинская Советская Социалистическая Республика, Таджикская Советская Социалистическая Республика. И далее по списку в меру фантазии: Германская Советская Социалистическая Республика, Британская Советская Социалистическая Республика, Японская Советская Социалистическая Республика, Канадская Советская Социалистическая Республика, Флоридская Советская Социалистическая Республика, Техасская Советская Социалистическая Республика…

© РИА Новости / Савостьянов Перейти в фотобанк Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступает на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ. 29 октября 1958

Так что Хрущев просто реанимировал идею 1920-х годов. Но частично – для одной отдельной взятой страны. В своем докладе на съезде он так и сыпал лозунгами: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!", "Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!".

Народ живо откликнулся на идею построения коммунизма. Конечно же, появилась масса анекдотов. Один из них:

– Коммунизм уже на горизонте!

– А что такое горизонт?

– Это линия, которая удаляется по мере приближения к ней…

А еще на съезде было признано "нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом Сталина". Дескать, он нарушил ленинские заветы. И, конечно, с такой инициативой выступили не партийные бонзы, а рядовые коммунисты.

Все делалось в спешке. Изначально местом перезахоронения было выбрано кладбище Новодевичьего монастыря. Но потом решили похоронить Сталина у Кремлевской стены. Работы велись в обстановке строгой секретности – в операции участвовало лишь 30 человек. Причем на церемонию прощания не были приглашены родственники вождя.

Поэтому после перезахоронения по Москве поползли слухи, что Хрущев захоронил у Кремлевской стены пустой гроб. Тело же вождя всех времен и народов якобы было сожжено.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Иосиф Сталин на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года

Впрочем, судя по воспоминаниям, все проходило чинно, благородно. Саркофаг с телом Сталина перенесли в подвал мавзолея, в лабораторию. Там тело переложили в гроб, обитый красной тканью. Не обошлось, конечно, без мелкого и сугубо мстительного мародерства: с кителя генералиссимуса срезали погоны, прошитые золотыми нитями, заменили золотые пуговицы на латунные. Вопрос: зачем? Стране не хватало нескольких граммов золота для построения коммунизма? Или побоялись, что ночью какой-нибудь ворюга раскопает могилу Сталина? Можете себе такое представить? Если да, то завидую полету вашей фантазии.

На дно могилы уложили бетонные блоки, а поверх – беломраморную плиту. На ней, как и положено: Ф.И.О, годы жизни. А бюст появился на могиле уже в эпоху Брежнева.

Но самое интересное – в другом: в последний путь верховный главнокомандующий и генералиссимус отправился с воинскими почестями. Тридцать первого октября на Красной площади проходила репетиция военного парада, запланированного на 7 ноября. По брусчатке солдаты чеканили шаг, ехала тяжелая техника. А в это же самое время всего в нескольких десятках метров от парада тело Сталина опускали в свежевырытую могилу. Впрочем, коммунисты всегда любили символы. А уже утром 1 ноября Мавзолей работал в обычном режиме.

И последний, страшно интересный вопрос: а для кого Хрущев место-то освобождал в Мавзолее?..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik