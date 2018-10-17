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Брежнев, Трамп и Путин: как западные журналисты видят Россию и ее СМИ

(обновлено: 18:03 17.10.2018)
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Мария Балябина
© Fotolia / DOC RABE MediaГазета с фейковыми новостями на столеГазета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
В Брюсселе завершился журналистский круглый стол с участием ведущих СМИ Европы и Азии. Обозревателю радио Sputnik довелось там очень много говорить. А также понять, что чувствуют наши постпреды в международных организациях.

В Брюсселе на круглом столе Фонда "Азия-Европа" (АСЕФ) представители ведущих азиатских и европейских СМИ в течение двух дней пытались решить, как быть с проблемой "фейк ньюз". Сначала примерно определились с тем, что это такое, потом решали, как с этим бороться. Например, Google представил свои разработки, которые должны сделать поиск лучше и объективнее. 

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Но все эти старания вряд ли изменят западную политику в отношении российских СМИ, которые постоянно обвиняют во всех возможных и невозможных грехах.  На встрече за круглым столом у меня в очередной раз спросили, чувствуем ли мы, как к нам относятся в Европе и США. Конечно, ответила я им, это влияет на нашу работу, у коллег, например, бывают  проблемы с аккредитацией. Но, говорю, напрасно вы думаете, что в России очень высокого мнения о ваших СМИ. У нас в ньюсруме три экрана с постоянно включенными Би-би-си, "Евроньюс" и Российским информационным каналом, и я могу сравнивать их работу в прямом эфире. Би-би-си вообще не может прожить без сюжетов о России, и при этом не утруждает себя доказательствами. 

Мне возразили, что в истории с якобы шпионами, высланными из  Нидерландов, были доказательства, например, чек из такси. Эту историю о российских специалистах, которые вполне официально ехали в посольство, чтобы защитить наших дипломатов от прослушки и которым не дали этого сделать, выдворив из страны, почему-то привели в качестве подтверждения объективности и правдивости западных СМИ. Причем дело было весной, а из загашников его вытащили совсем недавно, и российская сторона весьма ясно высказалась по этому поводу. 

Пришлось и мне рассказать, что у меня тоже есть чеки и даже флакон духов в чемодане. А обвинять кого бы то ни было – дело не телеканала и даже не премьер-министра, а суда. Если у вас есть судебная система, то пусть она и занимается своим делом, и пока нет решения, журналисты могут только предполагать, но не утверждать. 

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© Flickr / brewbooks
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Европейцев я не убедила, но коллега из Китая и сингапурский политик (спикер парламента Чарльз Чонг), которые сидели рядом, меня поддержали. А я поняла, как чувствуют себя наши постпреды в международных организациях. 

В перерыве ко мне подходили и участники, и организаторы и говорили, что такое выступление требует большой смелости. Хотя, по-моему, вряд ли нужна какая-то особенная храбрость для того, чтобы объяснить свою позицию, в которой я уверена, тем, кто ее не понимает. Ведь, как выяснилось, не то что в Азии, но и в Европе не очень понимают, что такое Россия. Во время неформального ужина накануне все проявляли ко мне живой интерес. Спрашивали, выпал ли уже в Москве снег, как россияне относятся к Брежневу, видела ли я лично Трампа и Путина, и какое впечатление они производят. И за пределами "круглого стола" – никаких нападок, им правда интересно, какая она, эта Россия. И это не может не радовать. Возможно, так, по чуть-чуть, с помощью личных контактов мы сможем донести правду о себе и своей стране. Главное, чтобы наши коллеги из других стран эту правду донесли до своих читателей, зрителей, слушателей. И без всяких фейк ньюз.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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