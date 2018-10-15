РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Я на вас жалобу подам! Коллективную! НАТО опять обижается на Россию

(обновлено: 18:01 15.10.2018)
01442
Дарья Чередник
© Фото : U.S. / Spc. John Cress Jr.Военнослужащие армии Нидерландов во время ученийВоеннослужащие армии Нидерландов во время учений
© Фото : U.S. / Spc. John Cress Jr.
Североатлантический альянс возмущен тем, что российские военные следят за всем, что происходит у границ России. А должны были бы закрыть глаза, заткнуть уши, отключить всю аппаратуру и отойти вглубь страны. Чтобы никого из натовских военных не напугать.

Британских и нидерландских военных искренне возмутило поведение России. В очередной раз. Подумать только, как эти наглые, агрессивные русские посмели наблюдать за миролюбивыми натовскими учениями. Да еще где?! В Арктике. Что делали британские и нидерландские военные в арктическом регионе – это вопрос уже десятый. То, что часть Арктики является территорией России, а Великобритания и Нидерланды никаким боком с ней даже не граничат, это тем более не существенно.

Минные тральщики
© AP Photo / Gero Breloer
"На воре и шапка горит". Военный эксперт об обвинениях НАТО в адрес России
Главное, что русские для наблюдения за тем, как альянс отрабатывает упражнения по защите от баллистических ракет, вывели видимо-невидимо кораблей. Ну, или, по крайней мере, значительно больше, чем в прошлые десятилетия. Так, во всяком случае, говорят голландские военные. Мало этого, так еще и российские самолеты пролетали в непосредственной близости от кораблей НАТО. Возмутительная провокация, закричали натовские генералы, пригибаясь на палубах, чтобы не сдуло в океан. 

А вот проводить учения в непосредственной близи от границ России – это не возмутительно и не провокационно! По поводу количества российских кораблей, тут их военные правы. Просто в последнее десятилетие российский ВПК работает с полной загрузкой и обеспечивает все потребности армии и флота. Спасибо, что заметили и отметили. А как умеют летать российские летчики, было продемонстрировано еще во время "крымской весны". Тогда после пролета российского "Су" над американским эсминцем, как сообщали СМИ, рапорты об увольнении из ВМС США за один день подали 27 человек.

Солдаты НАТО во время учений Trident Juncture осенью 2015 года
© Flickr / Allied Joint Force Command Brunssum Follow
Крупнейшие учения НАТО у границ РФ: упор на тайные эксперименты
Сколько теперь предпочтут сойти на берег, еще, видимо, только предстоит узнать. И пусть натовцы скажут спасибо, что за их маневрами не наблюдали российские "Бастионы". От одного такого берегового ракетного комплекса американскому эсминцу уже приходилось удирать. По словам тогдашнего командующего Черноморским флотом Александра Витко, "такую восьмерку, какую нарисовал американский эсминец "Дональд Кук", сбегая из-под прицела "Бастиона", вряд ли до этого видели в Черном море". А теперь можно было бы удивить еще и Северный Ледовитый океан. 

Так что, планируя миролюбивые военные учения, альянсу хорошо бы  подумать обо всех наблюдателях, которых они могут заинтересовать. Чтобы потом не тратиться на психологов для рядового состава, на успокоительные для офицерского состава и не жаловаться в пустоту на "возмутительные провокации". 

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена