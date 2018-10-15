Я на вас жалобу подам! Коллективную! НАТО опять обижается на Россию

Североатлантический альянс возмущен тем, что российские военные следят за всем, что происходит у границ России. А должны были бы закрыть глаза, заткнуть уши, отключить всю аппаратуру и отойти вглубь страны. Чтобы никого из натовских военных не напугать.

Британских и нидерландских военных искренне возмутило поведение России. В очередной раз. Подумать только, как эти наглые, агрессивные русские посмели наблюдать за миролюбивыми натовскими учениями. Да еще где?! В Арктике. Что делали британские и нидерландские военные в арктическом регионе – это вопрос уже десятый. То, что часть Арктики является территорией России, а Великобритания и Нидерланды никаким боком с ней даже не граничат, это тем более не существенно.

Главное, что русские для наблюдения за тем, как альянс отрабатывает упражнения по защите от баллистических ракет, вывели видимо-невидимо кораблей. Ну, или, по крайней мере, значительно больше , чем в прошлые десятилетия. Так, во всяком случае, говорят голландские военные. Мало этого, так еще и российские самолеты пролетали в непосредственной близости от кораблей НАТО. Возмутительная провокация, закричали натовские генералы, пригибаясь на палубах, чтобы не сдуло в океан.

А вот проводить учения в непосредственной близи от границ России – это не возмутительно и не провокационно! По поводу количества российских кораблей, тут их военные правы. Просто в последнее десятилетие российский ВПК работает с полной загрузкой и обеспечивает все потребности армии и флота. Спасибо, что заметили и отметили. А как умеют летать российские летчики, было продемонстрировано еще во время "крымской весны". Тогда после пролета российского "Су" над американским эсминцем, как сообщали СМИ, рапорты об увольнении из ВМС США за один день подали 27 человек.

Сколько теперь предпочтут сойти на берег, еще, видимо, только предстоит узнать. И пусть натовцы скажут спасибо, что за их маневрами не наблюдали российские "Бастионы". От одного такого берегового ракетного комплекса американскому эсминцу уже приходилось удирать. По словам тогдашнего командующего Черноморским флотом Александра Витко, "такую восьмерку, какую нарисовал американский эсминец "Дональд Кук", сбегая из-под прицела "Бастиона", вряд ли до этого видели в Черном море". А теперь можно было бы удивить еще и Северный Ледовитый океан.

Так что, планируя миролюбивые военные учения, альянсу хорошо бы подумать обо всех наблюдателях, которых они могут заинтересовать. Чтобы потом не тратиться на психологов для рядового состава, на успокоительные для офицерского состава и не жаловаться в пустоту на "возмутительные провокации".

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik