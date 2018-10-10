С-300 в Сирии: кардинальная смена матрицы

Информация о новых испытаниях F-35 – лишь часть большого "переформатирования" на Ближнем Востоке, начавшегося после поставок в Сирию С-300. Специалисты указывают на радикальное изменение расклада сил, в том числе и оперативно-стратегического баланса.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35 нуждается в дополнительных испытаниях. К такому выводу пришли в Пентагоне. И это после колоссальной международной пиар-кампании, посвященной этой машине, которая якобы может все, а противник перед ней бессилен. И ведь что особо примечательно, к такому заключению в американском военном ведомстве пришли после поставок российских ЗРК С-300 в Сирию, обусловленных, как все хорошо помнят, недружественным поведением Израиля и гибелью военного самолета ВКС России Ил-20. В США по поводу переброски этих комплексов не шутил только ленивый: мол, и слабая техника, и не очень современная. Израильская сторона вообще заявила, что эта зенитно-ракетная система – "слепая" перед F-35, с помощью которых Израиль намеревался продолжить удары по позициям Ирана и "Хезболлы" в Сирии.

Однако через довольно непродолжительную паузу в Вашингтоне возникли сомнения – а так ли идеален новейший американский военный самолет пятого поколения? Так ли незаметен для С-300? Похоже, амбиции и самоуверенность производителей и заказчиков в лице Пентагона и Израиля рассеиваются как утренний туман. Иначе бы и в голову не пришло проводить дополнительные дорогостоящие испытания испытанного-переиспытанного аппарата. В специализированной прессе так и пишут: план американцев создать невидимую супермашину не сработал.

Любопытно и другое. F-35 и создавался-то с прицелом на противодействие С-300 и уклонение от его ракет в бою, тем более что к элементам российской системы у США был доступ через третьи страны. Да вот незадача – только к ранним версиям. Модернизированный ЗРК получил новейшие технологии и узлы, которые резко повысили эффективность комплекса. Впрочем, в США и Израиле утешение находят в том, что поставленные в Сирию С-300 "прикроют" не всю страну, а лишь ее часть. В таких случаях говорят – лиха беда начало. Если что-то подобное трагедии с Ил-20 – не дай, конечно, бог – повторится, под "зонтиком" российских ЗРК может находиться уже вся территория Сирийской арабской республики. Впрочем, чтобы не доводить ситуацию до системного кризиса, в ближайшее время в Москву для переговоров с Владимиром Путиным прибудет израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Здравый смысл еще никто не отменял, хотя иногда он и отказывает.

Информация о дополнительных испытаниях F-35 – лишь часть большого переформатирования в регионе, начавшегося после поставок туда С-300. Специалисты указывают на радикальное изменение расклада сил, в том числе и оперативно-стратегического баланса. Причем не в пользу коалиции во главе с США и Израиля, решающего в Сирии военным способом свои задачи. Блефовать по поводу того, что сирийскую ПВО можно уничтожить быстро и безболезненно, становится все сложнее. Для нанесения ударов по территории этой страны, чтобы не быть сбитыми, к земле "прижиматься" придется не только F-35, но и F-22 – другой новейшей машине опять-таки пятого поколения, которую США готовы были задействовать для операций против сирийских правительственных сил. А это чревато катастрофами чисто технического характера: элементарно пилот может не справится с управлением или какая-то система не сработает в штатном режиме. Так что с позицией Москвы теперь будут считаться гораздо "бодрей". Сколько бы по этому поводу ни шутили скептики, указывающие на якобы сплошные провалы России в Сирии.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik