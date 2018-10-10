С-300 в Сирии: кардинальная смена матрицы

Информация о новых испытаниях F-35 – лишь часть большого "переформатирования" на Ближнем Востоке, начавшегося после поставок в Сирию С-300. Специалисты указывают на радикальное изменение расклада сил, в том числе и оперативно-стратегического баланса.
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35 нуждается в дополнительных испытаниях. К такому выводу пришли в Пентагоне. И это после колоссальной международной пиар-кампании, посвященной этой машине, которая якобы может все, а противник перед ней бессилен. И ведь что особо примечательно, к такому заключению в американском военном ведомстве пришли после поставок российских ЗРК С-300 в Сирию, обусловленных, как все хорошо помнят, недружественным поведением Израиля и гибелью военного самолета ВКС России Ил-20. В США по поводу переброски этих комплексов не шутил только ленивый: мол, и слабая техника, и не очень современная. Израильская сторона вообще заявила, что эта зенитно-ракетная система – "слепая" перед F-35, с помощью которых Израиль намеревался продолжить удары по позициям Ирана и "Хезболлы" в Сирии.
Однако через довольно непродолжительную паузу в Вашингтоне возникли сомнения – а так ли идеален новейший американский военный самолет пятого поколения? Так ли незаметен для С-300? Похоже, амбиции и самоуверенность производителей и заказчиков в лице Пентагона и Израиля рассеиваются как утренний туман. Иначе бы и в голову не пришло проводить дополнительные дорогостоящие испытания испытанного-переиспытанного аппарата. В специализированной прессе так и пишут: план американцев создать невидимую супермашину не сработал.
Любопытно и другое. F-35 и создавался-то с прицелом на противодействие С-300 и уклонение от его ракет в бою, тем более что к элементам российской системы у США был доступ через третьи страны. Да вот незадача – только к ранним версиям. Модернизированный ЗРК получил новейшие технологии и узлы, которые резко повысили эффективность комплекса. Впрочем, в США и Израиле утешение находят в том, что поставленные в Сирию С-300 "прикроют" не всю страну, а лишь ее часть. В таких случаях говорят – лиха беда начало. Если что-то подобное трагедии с Ил-20 – не дай, конечно, бог – повторится, под "зонтиком" российских ЗРК может находиться уже вся территория Сирийской арабской республики. Впрочем, чтобы не доводить ситуацию до системного кризиса, в ближайшее время в Москву для переговоров с Владимиром Путиным прибудет израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Здравый смысл еще никто не отменял, хотя иногда он и отказывает.
Информация о дополнительных испытаниях F-35 – лишь часть большого переформатирования в регионе, начавшегося после поставок туда С-300. Специалисты указывают на радикальное изменение расклада сил, в том числе и оперативно-стратегического баланса. Причем не в пользу коалиции во главе с США и Израиля, решающего в Сирии военным способом свои задачи. Блефовать по поводу того, что сирийскую ПВО можно уничтожить быстро и безболезненно, становится все сложнее. Для нанесения ударов по территории этой страны, чтобы не быть сбитыми, к земле "прижиматься" придется не только F-35, но и F-22 – другой новейшей машине опять-таки пятого поколения, которую США готовы были задействовать для операций против сирийских правительственных сил. А это чревато катастрофами чисто технического характера: элементарно пилот может не справится с управлением или какая-то система не сработает в штатном режиме. Так что с позицией Москвы теперь будут считаться гораздо "бодрей". Сколько бы по этому поводу ни шутили скептики, указывающие на якобы сплошные провалы России в Сирии.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.