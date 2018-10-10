Кто знает, сколько бы пилоты этой "секретной" базы коптили небо, если бы не победа Дональда Трампа. В сентябре 2017-го объект так же по-тихому, как и создавали, свернули. Правда, совсем так же не получилось.

"У попа была собака…" США по-тихому прикрыли базу ВВС на Кипре Your browser does not support HTML5 audio

Эта поучительная американская история очень напоминает одну известную у нас долгоиграющую песенку про священнослужителя и его домашнего питомца. В Пентагоне была база – он ее открыл. Она съела много баксов – он ее закрыл. Закрыл и промолчал. А кто-то третий рассказал, что в Пентагоне была база… ну и дальше по тексту. Главное отличие этого сюжета от драмы попа и трагедии его собаки – в том, что он основан на реальных событиях.

Телеканал АВС вдруг выяснил, что летом 2013-го по настоянию Госдепа США действительно открыли на Кипре базу ВВС. Открыли и скрыли. Ладно бы от Кипра. Он союзник – ему это знать необязательно. Но и от самих США. Причем ладно бы от всех, но и от самого Госдепа. Точнее, от его Авиационного совета – определяющей инстанции в таких делах. А что бы они ему сказали, если и спустя четыре года так и не смогли объяснить ни цели, ни задачи пяти боевых вертолетов, 40 контрактников и 71 миллиона потраченных на их содержание долларов.

Говорили, мол, что после нападения на дипмиссию Соединенных Штатов в Бенгази, когда убили четверых, включая посла, возникла необходимость подстраховаться на случай рецидива. Но случай подтвердить это так и не представился. Пилоты, чтобы совсем не закиснуть на курорте, коротая дни, забавлялись сами и забавляли островитян фигурами вертолетного пилотажа. И кто знает, сколько бы они еще коптили здесь небо, если бы не победа Дональда Трампа. В общем, в сентябре 2017-го объект так же по-тихому, как и создавали, свернули. Правда, совсем так же не получилось.

Спустя год управление генерального инспектора Госдепа раскрыло всю эту военную тайну. Выдержки из его доклада и стали достоянием гласности. И если до этого на вопрос о численности штыков США за рубежом Пентагон отвечал: "тысяч триста, плюс-минус", то теперь уже не только он может точно сказать, что минус сорок. Хотя не факт. Где-где, а в боевых расчетах у них закон сохранения работает, как часы, на которых всегда время "ч". Базы Соединенных Штатов – в 177 странах. В Европе – 13 гарнизонов. Так что у них если в одном месте убудет, то в другом прибавится. Вот Польша челом бьет. Готова свои платить, лишь бы американцев у нее больше стало.

А что касается базы на Кипре, то вопрос не в том, что ее молча открыли, а в том, почему Трамп ее без помпы закрыл. Мог же преподнести это как оптимизацию военных расходов, пройдясь по Обаме еще и за небоевые потери. Но сделай он так, это пропустили бы мимо ушей. Все равно бы решили, что по заданию Путина сдает позиции США. Хотя не исключено, что он и сам узнал эту историю из телевизора. А сколько таких историй он не знает. А сколько еще не узнает. С раздутым до беспредела оборонным бюджетом Штаты могут позволить себе столько бесцельно-военных баз, что не то что в Госдепе, в Пентагоне не сразу скажут – зачем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik