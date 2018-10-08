Теперь, если что, и в российской глубинке будут в курсе, почему пробку в щитке выбило. Потому что если в кране нет воды, знаем, кто "туды-сюды". Если нет еще и света, скажут все: британцы это.
Темные мысли. Британия грозит отключить России свет
Вроде взрослая страна. История богатая. Место в Совбезе ООН постоянное. Оружие ядерное. А мыслит, как мелкий пакостник. У нас о таких в шутку говорят: "туши свет!". А они вполне серьезно решили: потушим. Совершим, мол, кибератаку и вырубим России электричество. Если не всей, то Кремлю. В угол его загнать не получается, пусть хоть на углы эти натыкается. Так-то – ничего нового. Мракобесие и есть мрак и бешенство – что с кибернетикой, что без нее. Лондон всегда мечтал устроить Москве темную. Разве что прежде это бы подавалось как демонстрация силы, теперь – как проявление слабости.
Не сможем, признаются высокопоставленные британские чиновники своим СМИ, оказать русским сопротивление на реальных фронтах, поэтому и уповаем лишь на виртуальную контратаку. Причины, твердят, могут быть разные. Но в качестве примера несут такой бред, что уже не нужно, как советует логика, доводить глупость до абсурда, чтобы доказать ее полную несостоятельность. Скажем, "если Россия оккупирует эстонские острова". Это при том, что об их существовании даже не все эстонцы знают.
Или "если Россия захватит нефтяные вышки в Ливии и организует вторую миграционную волну в Европу". Это и вовсе из разряда: "здрасьте, приехали". Ведь это именно они со своим Западом в Ливии и устроили. С вышками, правда, у них не очень получилось. Но вторая миграционная волна точно не нужна – Европа и первую еще расхлебывает. "Если нерегулярные российские войска нападут на британскую армию или британские авианосцы", тоже последует незамедлительное кибервозмездие.
Трудно представить, чтобы на авианосцы нападали нерегулярные войска. Что до британской армии, то что ее трогать, если она, бедная, и так в плену больного воображения ее военачальников. Вот и сейчас в Омане на крупнейших в этом веке маневрах учится отбиваться от более оснащенного противника. И не важно, что роль танков Т-72 играют легкие бронемашины Дворцовой кавалерии. У страха глаза велики, так что додумают. Не зря же им политинформации о "российской агрессии" проводят.
Между прочим, на этих учениях впервые используются беспилотники. Не боевые, а гражданские, англичане такие на Рождество дарят, но ведь и террористы в Сирии не сразу военные дроны для атак на авиабазу Хмеймим получили. Над ними еще поколдовать пришлось. Британию, впрочем, если верить ее властям, это все равно не спасет. И маневры, тем паче самые крупные – это пустая трата времени и денег, коль скоро Москву, как они думают, остановит только темнота. Так что семь бед – один ответ: отключить России свет. Отключить еще б и газ, но неймет ни зуб, ни глаз.
Мы же в ответ только и можем, что поблагодарить их за сигнал. Хотя не стоило открытым текстом и через газету. Есть для этого радиоприемники и шифровки. Зато теперь, если что, и в российской глубинке будут в курсе, почему пробку выбило. Потому что если в кране нет воды, знаем, кто "туды-сюды". Если нет еще и света, скажут все: британцы это. Правда, это только в Лондоне полагают, что его кибервойскам не составит труда проникнуть в российские сети. А нам это – до лампочки. В органах сидят не дети, коль бежит зверь на ловца, жди доклад, что наши сети притащили мертвеца.
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