Нидерланды россиян выслали еще в апреле, когда все высылали, а вспомнили, что те как бы угрожали ОЗХО, только сейчас. "Так надо", – ответили им в США, когда они сами хотели это уточнить. И добавили: "если что, ссылайтесь на нас". Так и сделали.

ГРУстно, девочки. Можно ли переименовать НАТО в "Клуб четырех коней"? Your browser does not support HTML5 audio

Похоже, это их банальное НАТО впору переименовать во что-нибудь более оригинальное. Почему бы и не в "Клуб четырех коней". Им же тоже про все их антироссийские дела как-то сказали: "скучно, девочки". Вот они и решили: чтобы не было скучно, должно стать ГРУстно. Тем паче что в отличие от "ГРУ", которое только и может, что травить да взламывать – и то не может – разведка США работает безупречно. Она точно знала, когда в Минобороны России расскажут о смертельных опытах биологов из Пентагона в лаборатории Лугара в Грузии. Об этом, правда, знали все, поскольку приглашение на брифинг получили военные атташе всех посольств в Москве. Но только американцы сделали нужные выводы.

Хотя не только. Еще голландцы и британцы. Но этим лишь отмашку дай. Дали в нужный момент, чтобы залпом из всех орудий заглушить обвинения в разработке бактериологического оружия. И понеслось. Начали в Гааге, поддакнули в Лондоне, довели до апофеоза в Вашингтоне и свели воедино в Брюсселе. Здесь как раз министрам обороны НАТО не хватало "мяса" для создания кибервойск и для призыва скинуться на это дело. Есть ли в нем теперь смысл, если русские агенты и так "палятся" за милый мой, причем даже когда ничего такого не совершают? Вопрос из разряда неуместных.

Как и тот, почему Нидерланды россиян выслали еще в апреле, когда все высылали, а вспомнили, что те как бы угрожали ОЗХО, только сейчас. "Так надо", – ответили им в США, когда они сами хотели это уточнить. И добавили: "если что, ссылайтесь на нас". Так и сделали. "Все расскажут американцы", – завершили голландцы свою часть "разоблачений", особо не скрывая, откуда что взялось. А набралось прилично. Кроме ОЗХО под "киберударом русских" оказались WADA, USADA, FIFA, химлаборатория в Гааге, американская ядерная компания Westinghouse. Само собой, выборы Трампа 2016-го и расследование по "Боингу" 2014-го. В общем, полный цикл.

На Нидерланды хватило четверых "грушников", по Штатам работали те же плюс трое. И ни одного Боширова и Петрова. Уже прогресс. Впрочем, и эти недалеко ушли – наследили на каждом углу. Хотя хакерам и необязательно выезжать по адресу, если его можно вскрыть, не вставая с дивана. Это же не Скрипаля отравить. Но их присутствие у ворот ОЗХО голландцы объясняют просто. Не получилось внедриться на удаленке. Логично. Это же как с телевизором приехать к Останкинской башне, чтобы четче была картинка. Странно, что в их машине между антеннами, гаджетами и мусором не обнаружили главные инструменты для взлома: отмычку и топор.

А к Западу никаких претензий. Напротив. Там, наконец, услышали Путина. Он же сказал, что было бы лучше, если бы все, кто еще хочет ввести санкции, ввели бы всё и сразу. Вот они и вывалили, что у них на нас было. Могли, конечно, растянуть удовольствие. Там ведь каждый эпизод тянет на отдельное наказание. Но каждый эпизод отдельно и в пыль превращается на раз. А если в партию сгрудились малые, то обвинения – как гнус. Никакой фактуры, но вместе жужжат и досаждают. Прихлопнуть одну особь легко, отмахнуться от всех – невозможно. На это и расчет.

И в лаборатории Лугара тоже. Между прочим, в разработке биологического оружия американцев заподозрили не только мы. Французские и немецкие ученые тоже уличили Пентагон в использовании насекомых для распространения вирусов. Его программа так и называется – "Насекомые-союзники". Кстати, чем не вариант и для переименования НАТО. А то кони – это для них слишком благородные животные.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik