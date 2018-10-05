Монте-Кристо XXI века сокрушается о потерянном поколении

Можно ли считать откровением то, что Джулиан Ассанж, уже бывший главный редактор WikiLeaks, заявил, что нынешнее поколение является "последним свободным" в мире? Он отметил, что с развитием глобальной сети все данные на каждого человека будут известны госструктурам. Об этом он рассказал через Skype участникам Всемирного форума по этическим данным (18-20 сентября) в Барселоне. Кстати, после этого его отключили от интернета.
Личное пространство человека сужается день от дня. Более того, есть мнение, что IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Amazon и YouTube уже давно фактически контролируют распространение мнений и идей. Соцсети блокируют пользователей, чье мнение не совпадает с тем, которое считается допустимым. Например, во многих христианских странах рождественские праздники стали считаться оскорблением мигрантов другой веры, а термины, обозначающие расы – проявлением расизма.
Интернет, который был рожден, чтобы быть свободным, попал под полный контроль нескольких корпораций, и в этом вся беда, уверен один из его создателей Тим Бернерс-Ли. Он и другие отцы-основатели всемирной паутины мечтают об Интернете, где каждый пользователь сможет сам управлять своими данными. Для этого даже запустили проект по созданию децентрализованных социальных приложений Solid (social linked data). Такой, образно говоря, "анархический интернет", который, как утверждают авторы, постепенно набирает популярность, именно благодаря этому духу свободы.
Учитывая, что Интернет в исторических масштабах еще даже не подросток, а дитя, его еще можно направить в созидательное русло. Это как с атомной энергией, которая может приносить людям и пользу, и вред. Неограниченные возможности, которые дают человеку информационные технологии и последние разработки в области искусственного интеллекта, могут улучшить нашу жизнь. А могут и окончательно поработить следующие поколения.
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik