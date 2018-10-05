Монте-Кристо XXI века сокрушается о потерянном поколении

"Большой брат" видит нас всегда. Он знает, где мы сейчас, чего хотим – и рекламу какого товара в данный момент нужно высветить на нашем смартфоне. Что нас ждет в будущем: сетевой тоталитаризм? А может – анархический Интернет? Там уже есть свои "махновцы".

Можно ли считать откровением то, что Джулиан Ассанж, уже бывший главный редактор WikiLeaks, заявил, что нынешнее поколение является "последним свободным" в мире? Он отметил, что с развитием глобальной сети все данные на каждого человека будут известны госструктурам. Об этом он рассказал через Skype участникам Всемирного форума по этическим данным (18-20 сентября) в Барселоне. Кстати, после этого его отключили от интернета.

На самом деле, кому как не Ассанжу знать, что и нынешнее поколение давно уже в этом смысле не свободно – последними свободными людьми, наверное, были наши бабушки и дедушки. Налоговые базы, страхование, водительские права, паспорта, соцсети, поисковые системы, телефоны со встроенной навигацией – данные на всех и каждого собираются и обрабатываются ежедневно и ежечасно. Последнее нововведение – система распознавания лиц. Когда ее внедрят повсеместно с благой целью борьбы с терроризмом, это не оставит ни единого шанса на анонимность. Пока же, по словам Ассанжа, еще есть люди, хоть их и не много, которые могут "решать, где жить, и делать свой выбор". По его мнению, вся эта ситуация "немного попахивает тоталитаризмом".

Личное пространство человека сужается день от дня. Более того, есть мнение, что IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Amazon и YouTube уже давно фактически контролируют распространение мнений и идей. Соцсети блокируют пользователей, чье мнение не совпадает с тем, которое считается допустимым. Например, во многих христианских странах рождественские праздники стали считаться оскорблением мигрантов другой веры, а термины, обозначающие расы – проявлением расизма.

Интернет, который был рожден, чтобы быть свободным, попал под полный контроль нескольких корпораций, и в этом вся беда, уверен один из его создателей Тим Бернерс-Ли. Он и другие отцы-основатели всемирной паутины мечтают об Интернете, где каждый пользователь сможет сам управлять своими данными. Для этого даже запустили проект по созданию децентрализованных социальных приложений Solid (social linked data). Такой, образно говоря, "анархический интернет", который, как утверждают авторы, постепенно набирает популярность, именно благодаря этому духу свободы.

Тут, конечно, возникает много вопросов: а что, если в этой зоне свободного обмена информацией будет распространяться откровенно вредный контент, как будут соблюдаться законы об удалении лживой информации и соблюдении авторских прав? Опять же успех развития проекта зависит от рынка, рекламы, качества доступа и т.д. и т.п. Не приведет ли это к появлению новых глобальных корпораций или обновленному сотрудничеству со старыми?

Учитывая, что Интернет в исторических масштабах еще даже не подросток, а дитя, его еще можно направить в созидательное русло. Это как с атомной энергией, которая может приносить людям и пользу, и вред. Неограниченные возможности, которые дают человеку информационные технологии и последние разработки в области искусственного интеллекта, могут улучшить нашу жизнь. А могут и окончательно поработить следующие поколения.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik