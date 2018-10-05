Орлов-Чесменский: победитель османов, заводчик рысаков и похититель княжон

Граф Алексей Григорьевич Орлов памятен в истории многими делами. Он уничтожил турецкий флот в Чесменской бухте, похитил княжну Тараканову, вывел знаменитую породу рысаков. И вероятно, что именно он был главою заговора в пользу Екатерины II.

В этот день, … лет назад

Пятого октября 1737 года родился граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

Всем хорошо известно, что он вместе с братьями активно способствовал возведению на престол Екатерины II. Тогда считалось, что главным заводилой был Григорий Орлов. Но много-много лет спустя, когда уже не останется в живых почти никого из участников тех событий, Алексей Григорьевич как-то скажет своему приятелю, что императрица ему одному обязана престолом, а брат был в его руках не более чем орудием.

Братья Орловы. Справа - граф Григорий Григорьевич Орлов - русский военачальник, граф, фаворит Екатерины II; слева - Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский - русский военный и государственный деятель, граф, сподвижник Екатерины II.

И правда: граф Григорий Орлов был храбрым воином, но ума весьма недалекого, особенно в подпитии. Однажды во дворце он принялся в присутствии Екатерины II и придворных рассуждать о своей популярности в гвардии. И так разошелся, разгоряченный вином, что к изумлению собравшихся заявил: "Мне бы хватило и месяца, чтобы устроить новый переворот".

Императрица побледнела, потрясенные придворные молчали. Не растерялся лишь граф Кирилл Григорьевич Разумовский – фельдмаршал и последний гетман Войска Запорожского. Он спокойно сказал Орлову: такое возможно, но мы бы повесили тебя, мой друг, за неделю до переворота.

Алексей Григорьевич, несомненно, был самым умным из братьев Орловых. Интересовался наукой, покровительствовал Ломоносову и Фонвизину, состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо, был одним из основателей Вольного экономического общества. Но славу ему все-таки принесло Чесменское сражение.

После начала русско-турецкой войны 1768-1774 годов Орлов разработал план военно-морской операции в Средиземном море. И это при том, что он был сухопутным генералом! Впрочем, задача была не просто военная, но и политическая: поднять балканских христиан против османского ига. Однако удалось решить лишь военною задачу – в Чесменском сражении. В июле 1770 года эскадра под руководством Алексея Орлова и адмирала Спиридова вошла в Эгейское море и встретилась у Чесменской бухты с почти вдвое превосходившим ее турецким флотом Гассан-бея. Турки не выдержали атаки русской эскадры и отступили в бухту, тем самым угодив в естественную ловушку.

На воду были спущены 4 брандера. Первые три постигла неудача. В освещенную пожарами бухту прорвался лишь один брандер – "Гром" под командой 32-летнего лейтенанта Дмитрия Ильина. Выбрав крупный, 84-пушечный корабль, Ильин кратчайшим путем достиг его борта, прикрепил к нему брандер и зажег фитили к взрывчатке. Русские моряки, под шквальным огнем турок, ушли на шлюпках от брандера, который вскоре взорвался. Турецкий корабль разнесло на куски, пламя с него перекинулось на другие суда. Скоро вся бухта превратилась в один сплошной гигантский костер.

К утру следующего дня турецкий флот перестал существовать. Для всех участников Чесменской битвы была выбита медаль: на аверсе изображен погибающий турецкий флот, а с реверса отчеканено одно лишь слово: "БЫЛЪ".

По распоряжению императрицы Екатерины II, для прославления победы был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петергофском дворце, воздвигнуты Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменская колонна в Царском Селе. Также были построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге.

Помимо других наград, граф Орлов-Чесменский получил от императрицы большие поместья в Воронежской губернии. Там, в селе Хренове, он устроил конный завод. Лошади были страстью Алексея Григорьевича, и после выхода в отставку он отдался ей полностью. Итогом его долгой работы по скрещиванию лучших зарубежных и отечественных пород лошадей стал знаменитый орловский рысак. Он сочетал в себе лучшие качества разных пород лошадей.

Мемуарист С.П. Жихарев рассказал об одном из выездов графа в Москве в 1805 году: "Вдруг толпа зашевелилась, и радостный крик "едет, едет!" пронесся по окрестности, и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было не гулянье народу. Впереди на статном фаворитном коне своем Свирепом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чапрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль на прекраснейших серых лошадях ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали другие особы. За ними следовали берейторы и конюшие графа, не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводской лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец подтянулись и графские экипажи, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей…".

В 1785 году граф Чесменский открыл в Белокаменной публичные скачки лошадей, которые были популярны у москвичей. Он также ввел рысистые бега в России.

Впрочем, Орлов в Москве был известен не только рысаками. Он первым завел в России "моду" на цыганское пение, которым сам увлекся во время русско-турецкой войны. Он привез из Валахии первый цыганский хор. С него началась развитие, в частности, культуры русского романса.

Кроме того, Орлову не было равных в кулачном бою, даже когда он был уже в маститом возрасте. Он завел превосходную псовую охоту, разводил почтовых голубей. Интересно, не от графских ли затей пошла у москвичей страсть к голубям?

И еще. В свое время у нас был популярен фильм "Царская охота" по пьесе Л. Зорина, в котором рассказывалось об истории похищения Орловым самозванки княжны Таракановой. В киноленте главные роли исполнили Николай Еременко-младший и Анна Самохина. Однако и "Царская охота", и другие книги о княжне Таракановой и ее отношениях с Орловым – это не более чем романтические произведения, имеющие мало общего с реальной историей.

Екатерина II только-только подавила восстание своего "чудесно спасшегося супруга Петра III" (Емельки Пугачева) и хорошо знала историю Смуты и Лжедмитриев. Она, кстати, тогда еще многим была памятна. А тут еще объявилась "дочь императрицы Елизаветы Петровны"! Конечно (это, кстати, хорошо понимали и в Петербурге), княжна Тараканова была обыкновенной авантюристкой, коих в XVIII веке – пруд пруди. Но ее могли использовать в политических целях враги России, которых у нее всегда было полным-полно, хоть отбавляй! И тогда Екатерина II приказала, говоря современным языком, провести спецоперацию по похищению самозванки. Ее-то и возглавил самый умный из разудалых братьев Орловых – граф Алексей Григорьевич.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik