Орлов-Чесменский: победитель османов, заводчик рысаков и похититель княжон

В этот день, … лет назад
Пятого октября 1737 года родился граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.
Всем хорошо известно, что он вместе с братьями активно способствовал возведению на престол Екатерины II. Тогда считалось, что главным заводилой был Григорий Орлов. Но много-много лет спустя, когда уже не останется в живых почти никого из участников тех событий, Алексей Григорьевич как-то скажет своему приятелю, что императрица ему одному обязана престолом, а брат был в его руках не более чем орудием.
Императрица побледнела, потрясенные придворные молчали. Не растерялся лишь граф Кирилл Григорьевич Разумовский – фельдмаршал и последний гетман Войска Запорожского. Он спокойно сказал Орлову: такое возможно, но мы бы повесили тебя, мой друг, за неделю до переворота.
Алексей Григорьевич, несомненно, был самым умным из братьев Орловых. Интересовался наукой, покровительствовал Ломоносову и Фонвизину, состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо, был одним из основателей Вольного экономического общества. Но славу ему все-таки принесло Чесменское сражение.
После начала русско-турецкой войны 1768-1774 годов Орлов разработал план военно-морской операции в Средиземном море. И это при том, что он был сухопутным генералом! Впрочем, задача была не просто военная, но и политическая: поднять балканских христиан против османского ига. Однако удалось решить лишь военною задачу – в Чесменском сражении. В июле 1770 года эскадра под руководством Алексея Орлова и адмирала Спиридова вошла в Эгейское море и встретилась у Чесменской бухты с почти вдвое превосходившим ее турецким флотом Гассан-бея. Турки не выдержали атаки русской эскадры и отступили в бухту, тем самым угодив в естественную ловушку.
К утру следующего дня турецкий флот перестал существовать. Для всех участников Чесменской битвы была выбита медаль: на аверсе изображен погибающий турецкий флот, а с реверса отчеканено одно лишь слово: "БЫЛЪ".
По распоряжению императрицы Екатерины II, для прославления победы был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петергофском дворце, воздвигнуты Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменская колонна в Царском Селе. Также были построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге.
Помимо других наград, граф Орлов-Чесменский получил от императрицы большие поместья в Воронежской губернии. Там, в селе Хренове, он устроил конный завод. Лошади были страстью Алексея Григорьевича, и после выхода в отставку он отдался ей полностью. Итогом его долгой работы по скрещиванию лучших зарубежных и отечественных пород лошадей стал знаменитый орловский рысак. Он сочетал в себе лучшие качества разных пород лошадей.
Мемуарист С.П. Жихарев рассказал об одном из выездов графа в Москве в 1805 году: "Вдруг толпа зашевелилась, и радостный крик "едет, едет!" пронесся по окрестности, и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было не гулянье народу. Впереди на статном фаворитном коне своем Свирепом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чапрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль на прекраснейших серых лошадях ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали другие особы. За ними следовали берейторы и конюшие графа, не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводской лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец подтянулись и графские экипажи, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей…".
В 1785 году граф Чесменский открыл в Белокаменной публичные скачки лошадей, которые были популярны у москвичей. Он также ввел рысистые бега в России.
Впрочем, Орлов в Москве был известен не только рысаками. Он первым завел в России "моду" на цыганское пение, которым сам увлекся во время русско-турецкой войны. Он привез из Валахии первый цыганский хор. С него началась развитие, в частности, культуры русского романса.
И еще. В свое время у нас был популярен фильм "Царская охота" по пьесе Л. Зорина, в котором рассказывалось об истории похищения Орловым самозванки княжны Таракановой. В киноленте главные роли исполнили Николай Еременко-младший и Анна Самохина. Однако и "Царская охота", и другие книги о княжне Таракановой и ее отношениях с Орловым – это не более чем романтические произведения, имеющие мало общего с реальной историей.
Екатерина II только-только подавила восстание своего "чудесно спасшегося супруга Петра III" (Емельки Пугачева) и хорошо знала историю Смуты и Лжедмитриев. Она, кстати, тогда еще многим была памятна. А тут еще объявилась "дочь императрицы Елизаветы Петровны"! Конечно (это, кстати, хорошо понимали и в Петербурге), княжна Тараканова была обыкновенной авантюристкой, коих в XVIII веке – пруд пруди. Но ее могли использовать в политических целях враги России, которых у нее всегда было полным-полно, хоть отбавляй! И тогда Екатерина II приказала, говоря современным языком, провести спецоперацию по похищению самозванки. Ее-то и возглавил самый умный из разудалых братьев Орловых – граф Алексей Григорьевич.