РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Орлов-Чесменский: победитель османов, заводчик рысаков и похититель княжон

(обновлено: 10:23 05.10.2018)
0160
Владимир Бычков
Памятник графу Алексею Орлову, основателю Хреновского конного завода, возле центрального корпуса предприятияПамятник графу Алексею Орлову, основателю Хреновского конного завода, возле центрального корпуса предприятия
Граф Алексей Григорьевич Орлов памятен в истории многими делами. Он уничтожил турецкий флот в Чесменской бухте, похитил княжну Тараканову, вывел знаменитую породу рысаков. И вероятно, что именно он был главою заговора в пользу Екатерины II.

В этот день, … лет назад

Пятого октября 1737 года родился граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

Всем хорошо известно, что он вместе с братьями активно способствовал возведению на престол Екатерины II. Тогда считалось, что главным заводилой был Григорий Орлов. Но много-много лет спустя, когда уже не останется в живых почти никого из участников тех событий, Алексей Григорьевич как-то скажет своему приятелю, что императрица ему одному обязана престолом, а брат был в его руках не более чем орудием. 

Братья Орловы. Справа - граф Григорий Григорьевич Орлов - русский военачальник, граф, фаворит Екатерины II; слева - Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский - русский военный и государственный деятель, граф, сподвижник Екатерины II.
И правда: граф Григорий Орлов был храбрым воином, но ума весьма недалекого, особенно в подпитии. Однажды во дворце он принялся в присутствии Екатерины II и придворных рассуждать о своей популярности в гвардии. И так разошелся, разгоряченный вином, что к изумлению собравшихся заявил: "Мне бы хватило и месяца, чтобы устроить новый переворот".

Императрица побледнела, потрясенные придворные молчали. Не растерялся лишь граф Кирилл Григорьевич Разумовский – фельдмаршал и последний гетман Войска Запорожского. Он спокойно сказал Орлову: такое возможно, но мы бы повесили тебя, мой друг, за неделю до переворота.

Алексей Григорьевич, несомненно, был самым умным из братьев Орловых. Интересовался наукой, покровительствовал Ломоносову и Фонвизину, состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо, был одним из основателей Вольного экономического общества. Но славу ему все-таки принесло Чесменское сражение.

После начала русско-турецкой войны 1768-1774 годов Орлов разработал план военно-морской операции в Средиземном море. И это при том, что он был сухопутным генералом! Впрочем, задача была не просто военная, но и политическая: поднять балканских христиан против османского ига. Однако удалось решить лишь военною задачу – в Чесменском сражении. В июле 1770 года эскадра под руководством Алексея Орлова и адмирала Спиридова вошла в Эгейское море и встретилась у Чесменской бухты с почти вдвое превосходившим ее турецким флотом Гассан-бея. Турки не выдержали атаки русской эскадры и отступили в бухту, тем самым угодив в естественную ловушку.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Гравюра "Чесменское сражение"
На воду были спущены 4 брандера. Первые три постигла неудача. В освещенную пожарами бухту прорвался лишь один брандер – "Гром" под командой 32-летнего лейтенанта Дмитрия Ильина. Выбрав крупный, 84-пушечный корабль, Ильин кратчайшим путем достиг его борта, прикрепил к нему брандер и зажег фитили к взрывчатке. Русские моряки, под шквальным огнем турок, ушли на шлюпках от брандера, который вскоре взорвался. Турецкий корабль разнесло на куски, пламя с него перекинулось на другие суда. Скоро вся бухта превратилась в один сплошной гигантский костер.

К утру следующего дня турецкий флот перестал существовать. Для всех участников Чесменской битвы была выбита медаль: на аверсе изображен погибающий турецкий флот, а с реверса отчеканено одно лишь слово: "БЫЛЪ".

По распоряжению императрицы Екатерины II, для прославления победы был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петергофском дворце, воздвигнуты Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменская колонна в Царском Селе. Также были построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге.

Помимо других наград, граф Орлов-Чесменский получил от императрицы большие поместья в Воронежской губернии. Там, в селе Хренове, он устроил конный завод. Лошади были страстью Алексея Григорьевича, и после выхода в отставку он отдался ей полностью. Итогом его долгой работы по скрещиванию лучших зарубежных и отечественных пород лошадей стал знаменитый орловский рысак. Он сочетал в себе лучшие качества разных пород лошадей.

Мемуарист С.П. Жихарев рассказал об одном из выездов графа в Москве в 1805 году: "Вдруг толпа зашевелилась, и радостный крик "едет, едет!" пронесся по окрестности, и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было не гулянье народу. Впереди на статном фаворитном коне своем Свирепом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чапрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль на прекраснейших серых лошадях ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали другие особы. За ними следовали берейторы и конюшие графа, не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводской лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец подтянулись и графские экипажи, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей…".

В 1785 году граф Чесменский открыл в Белокаменной публичные скачки лошадей, которые были популярны у москвичей. Он также ввел рысистые бега в России. 

Впрочем, Орлов в Москве был известен не только рысаками. Он первым завел в России "моду" на цыганское пение, которым сам увлекся во время русско-турецкой войны. Он привез из Валахии первый цыганский хор. С него началась развитие, в частности, культуры русского романса.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Екатерина II
Кроме того, Орлову не было равных в кулачном бою, даже когда он был уже в маститом возрасте. Он завел превосходную псовую охоту, разводил почтовых голубей. Интересно, не от графских ли затей пошла у москвичей страсть к голубям?

И еще. В свое время у нас был популярен фильм "Царская охота" по пьесе Л. Зорина, в котором рассказывалось об истории похищения Орловым самозванки княжны Таракановой. В киноленте главные роли исполнили Николай Еременко-младший и Анна Самохина. Однако и "Царская охота", и другие книги о княжне Таракановой и ее отношениях с Орловым – это не более чем романтические произведения, имеющие мало общего с реальной историей. 

Екатерина II только-только подавила восстание своего "чудесно спасшегося супруга Петра III" (Емельки Пугачева) и хорошо знала историю Смуты и Лжедмитриев. Она, кстати, тогда еще многим была памятна. А тут еще объявилась "дочь императрицы Елизаветы Петровны"! Конечно (это, кстати, хорошо понимали и в Петербурге), княжна Тараканова была обыкновенной авантюристкой, коих в XVIII веке – пруд пруди. Но ее могли использовать в политических целях враги России, которых у нее всегда было полным-полно, хоть отбавляй! И тогда Екатерина II приказала, говоря современным языком, провести спецоперацию по похищению самозванки. Ее-то и возглавил самый умный из разудалых братьев Орловых – граф Алексей Григорьевич.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена